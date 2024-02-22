У чергах на кордоні Польщі чекають майже 2500 вантажівок

Польські страйкарі продовжують блокувати кордон з Україною. Станом на ранок у чергах очікують на в’їзд в Україну 2450 вантажівок.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Як і раніше, це шість напрямків. Якщо говорити безпосередньо про пункти пропуску, то це – Ягодин, Устилуг, Угринів, Рава-Руська, Шегині та Краківець.

Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських колег, сукупно на всіх шести напрямках на території Польщі в чергах очікують на можливість перетину кордону в бік нашої держави 2450 вантажівок. Найбільше – навпроти пунктів пропуску Краківець, Рава-Руська та Шегині", – сказав Демченко.

За його словами, спостерігається суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Так, за останні дні особливо критично це відчувається по напрямку пунктів пропуску Ягодин та Шегині.

Водночас речник повідомив, що для інших категорій транспорту рух поки що не блокується, зокрема, для легкових автомобілів та автобусів.

Демченко відзначив, що вантажівкам та перевізникам вкрай складно шукати об’їзні шляхи, оскільки документи можуть бути оформлені та прив’язані до конкретної митниці. Але якщо є можливість, то, за словами речника, краще скористатися альтернативними напрямками через інші країни.

Наразі вже спостерігається збільшення черг на кордоні Словаччини та Угорщини.

Як повідомлялося, за даними Держприкордонслужби України, польські протестувальники 20 лютого посилили блокування руху транспорту на кордоні з Україною.

Зокрема, на низці пунктів пропуску польські фермери повністю блокували рух вантажівок, а поблизу пунктів "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг" та "Гребене-Рава-Руська" на кілька годин обмежували рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках.

Станом на 21 лютого на жодному пункті пропуску з Польщею немає вільного руху вантажівок, український та польський уряди продовжують перемовини, які поки що не дали результатів.