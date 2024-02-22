Зеленський запропонував підвищити зарплату військовим до 200 тисяч. Але не всім

Президент Володимир Зеленський запропонував підвищити зарплатню військовим на передовій до 200 тис. грн. Рішення ще не остаточне та стосуватиметься тих, хто перебуває "на нулі" вже два роки.

Про це повідомив заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін.

"Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 тис. грн", – зазначив він.

Водночас, як пише Lb.ua із посиланням на джерело у фракції "Слуга народу", "така пропозиція була. Але для цього треба спочатку знайти гроші, яких нема". За словами ще одного співрозмовника видання, рішення ще не остаточне.

До того ж для цього необхідні будуть зміни до закону про держбюджет на цей рік.

Як відомо, 21 лютого відбулося засідання фракції "Слуга народу" на чолі з президентом Володимиром Зеленським.