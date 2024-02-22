ДБР передало до суду справу проти екснардепа від ОПЗЖ Рабіновича

Державне бюро розслідувань передало до суду провадження про державну зраду колишнього народного депутата від забороненої "Опозиційної платформи – За життя" Вадима Рабіновича.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо державної зради колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Вадима Рабіновича. Обвинувальний акт направлено до суду", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Євросоюзу антиукраїнську пропагандистську інформацію.

Під час виступів та інтерв’ю Рабінович озвучував маніпулятивні висловлювання, що шкодило суверенітетові, територіальній цілісності та інформаційній безпеці України.

Як повідомлялося, 1 серпня 22023 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого ДБР і обрав Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою.

26 липня екснардепу повідомили про підозру у державній зраді – ч. 1 ст. 111 КК України. Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.