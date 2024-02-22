У Києві паркування на комунальних майданчиках знову стало безкоштовним, – рішення суду
"Київтранспарксервіс" не стягуватиме плату за паркування на комунальних майданчиках.
Про це йдеться у повідомленні застосунку "Київ Цифровий".
"У столиці паркування на паркінгах "Київтранспарксервіс" стає тимчасово безкоштовним через судовий процес про встановлення тарифів на паркування", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування, проте штрафи за порушення правил дорожнього руху діють, як і раніше.
"Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію", – наголосили у застосунку.
Напередодні голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький заявив, що з 21 лютого плату за паркування в Києві стягувати не можуть.
Зокрема, Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.
Хмельницький пояснив: суд підтвердив, розпорядження від 7 листопада 2022 року про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються підприємством є незаконне. Рішення суду вступило в законну силу.
Ще 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства – 6,6 млн грн.
"Колегія визнала, що "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці у 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала", – зазначив голова тервідділення Антимонопольного комітету.
За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн грн та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення.
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При цьому ці паркувальники не несуть жодної відповідальності за те, що станеться з твоїм авто під час оплачуванної парковки - тобто авто не страхують, як у тій же Чехії.
При цьому у бюджет міста йде пара % від суми - чисто формально - все інше - у карман цим бандюганам.