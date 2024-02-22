У Києві паркування на комунальних майданчиках знову стало безкоштовним, – рішення суду

"Київтранспарксервіс" не стягуватиме плату за паркування на комунальних майданчиках.

Про це йдеться у повідомленні застосунку "Київ Цифровий".

"У столиці паркування на паркінгах "Київтранспарксервіс" стає тимчасово безкоштовним через судовий процес про встановлення тарифів на паркування", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інспектори не накладатимуть штрафи за несплату паркування, проте штрафи за порушення правил дорожнього руху діють, як і раніше.

"Якщо шахраї вимагатимуть у вас оплату на муніципальних паркінгах, викликайте поліцію", – наголосили у застосунку.

Напередодні голова Північного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету Олексій Хмельницький заявив, що з 21 лютого плату за паркування в Києві стягувати не можуть.

Зокрема, Шостий апеляційний адмінсуд Києва підтвердив рішення Окружного адмінсуду щодо визнання протиправним та скасування розпорядження КМВА, яким затверджено тарифи на платне паркування в місті.

Хмельницький пояснив: суд підтвердив, розпорядження від 7 листопада 2022 року про встановлення тарифів 35 грн за годину у першій зоні (25 та 5 грн – у другій та третій відповідно) КП "Київтранспарксервіс" на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються підприємством є незаконне. Рішення суду вступило в законну силу.

Ще 13 жовтня 2023 року Тимчасова адмінколегія АМКУ встановила, що ціни на паркування в Києві – знову завищені. Штраф за два повторних порушення "Київтранспарксервіс" конкурентного законодавства – 6,6 млн грн.

"Колегія визнала, що "Київтранспарксервіс", яке розрахувало ціну на послуги паркування у столиці у 35 грн за годину, скористалося своїм монопольним становищем під час формування вартості такої послуги, а Київська міська військова адміністрація це порушення "легітимізувала", – зазначив голова тервідділення Антимонопольного комітету.

За результатами розгляду, ТАК АМКУ оштрафувала "Київтранспарксервіс" на 3,3 млн грн та зобов’язала комунальників та КМВА припинити правопорушення.