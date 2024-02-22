Чиста імміграція українців до Німеччини скоротилася майже у 8 разів

Чиста імміграція українців до Німеччини торік становила 121 тис. осіб, що майже у вісім разів менше порівняно з показником 2022 року – 960 тис., проте все ж таки на порядок вище за довоєнні показники (5-7 тис. осіб на рік).

Про це свідчать дані Федерального статистичного управління (Destatis) Німеччини, передає Інтерфакс-Україна.



Відповідно до них, у 2023 році було зафіксовано близько 277 тис. іммігрантів з України та 156 тис. виїздів в Україну, тоді як у 2022-му з України прибуло близько 1,1 млн осіб, а повернулося 138 тис.



Destatis зазначає, що віковий та гендерний розподіл іммігрантів з України також змінився порівняно: частка жінок і дівчат серед тих, хто в'їжджає, скоротилася до 53% з 63% роком раніше, осіб молодше 18 років – до 28% з 35%. Водночас частка іммігрантів віком від 18 до 60 років зросла до 61% з 54%.



"Високий рівень імміграції з України призвів до того, що чисельність населення з українським громадянством у Німеччині збільшилася зі 138 тис. осіб у січні 2022 року до 1,15 млн осіб у жовтні 2023 року. Частка українців у загальній кількості населення за аналогічний період зріс з 0,2% до 1,4%", – зазначило Destatis.



За даними відомства, у жовтні 2023 року українці були другою за величиною групою іноземного населення в Німеччині після громадян Туреччини (1,6%, або 1,39 млн осіб).



Найвища частка українського населення мешкає у Гамбурзі та Берліні.