Росія почала конфісковувати активи західних компаній за дотримання санкцій. Першим постраждав німецький підрядник "Газпрому"

Російський суд конфіскував активи німецької компанії Linde GmbH, яка відмовилася будувати газопереробний комплекс для "Газпрому" в Усть-Лузі та постачати високотехнологічне обладнання для нього через санкції Євросоюзу проти Росії.

Відповідне рішення Арбітражний суд міста Санкт-Петербурга Ленінградської області ухвалив за позовом російського замовника будівництва комплексу компанії "РусХімАльянс" (спільне підприємство "Газпрому" і "Русгаздобичі"), передає російський Інтерфакс.

Суд вирішив стягнути солідарно з Linde GmbH та її дочірніх компаній у Європі заборгованість у розмірі 692,93 млн євро і 44,48 млрд рублів збитків і відсотків.

Також російський суд вирішив стягнути майно у вигляді всіх акцій Linde у російських компаніях АТ "Лінде Газ Рус" та АТ "Лінде Уралтехгаз", а також всіх часток у ТОВ "Лінде Газ Новотроїцьк", ТОВ "Лінде Інжиніринг Рус", ТОВ "Кріостар Рус", ТОВ "Праксеа Рус", ТОВ "Праксайр Волгоград", а також 50% ТОВ "Лінде Азот Тольятті" та 19,9% ТОВ "Газпром Лінде Інжиніринг".

Підставою такого рішення російський суд назвав те, що інжинірингова компанія Linde виконувала санкції Євросоюзу проти російського замовника.

Як повідомлялося, у березні 2022 року німецький концерн Linde – провідна світова компанія у галузі виробництва промислових газів та нафтогазового інжинірингу – призупинив роботу над новими проєктами в РФ.

Планувалося, що Linde постачатиме технології для російського LNG-заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек" та газопереробного комплексу "Газпрому" в Усть-Лузі.

Загальна ціна останнього з цих контрактів становила 5,9 млрд євро, з яких "РусХімАльянс" заплатив 1,02 млрд євро. Linde розпочала роботи в липні 2021 року і в травні 2022 зупинила їх через санкції ЄС.

Наприкінці 2022 року російський суд арештував майно Linde у РФ, яке оцінив у понад 35 мільярдів рублів. Сама Linde оцінювала це майно у суму, яка "набагато перевищує 1 млрд євро".