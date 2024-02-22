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Новини
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Росія почала конфісковувати активи західних компаній за дотримання санкцій. Першим постраждав німецький підрядник "Газпрому"

linde

Російський суд конфіскував активи німецької компанії Linde GmbH, яка відмовилася будувати газопереробний комплекс для "Газпрому" в Усть-Лузі та постачати високотехнологічне обладнання для нього через санкції Євросоюзу проти Росії.

Відповідне рішення Арбітражний суд міста Санкт-Петербурга Ленінградської області ухвалив за позовом російського замовника будівництва комплексу компанії "РусХімАльянс" (спільне підприємство "Газпрому" і "Русгаздобичі"), передає російський Інтерфакс.

Суд вирішив стягнути солідарно з Linde GmbH та її дочірніх компаній у Європі заборгованість у розмірі 692,93 млн євро і 44,48 млрд рублів збитків і відсотків.

Також російський суд вирішив стягнути майно у вигляді всіх акцій Linde у російських компаніях АТ "Лінде Газ Рус" та АТ "Лінде Уралтехгаз", а також всіх часток у ТОВ "Лінде Газ Новотроїцьк", ТОВ "Лінде Інжиніринг Рус", ТОВ "Кріостар Рус", ТОВ "Праксеа Рус", ТОВ "Праксайр Волгоград", а також 50% ТОВ "Лінде Азот Тольятті" та 19,9% ТОВ "Газпром Лінде Інжиніринг".

Підставою такого рішення російський суд назвав те, що інжинірингова компанія Linde виконувала санкції Євросоюзу проти російського замовника.

Як повідомлялося, у березні 2022 року німецький концерн Linde – провідна світова компанія у галузі виробництва промислових газів та нафтогазового інжинірингу – призупинив роботу над новими проєктами в РФ.

Планувалося, що Linde постачатиме технології для російського LNG-заводу "Арктик СПГ 2" компанії "Новатек" та газопереробного комплексу "Газпрому" в Усть-Лузі.

Загальна ціна останнього з цих контрактів становила 5,9 млрд євро, з яких "РусХімАльянс" заплатив 1,02 млрд євро. Linde розпочала роботи в липні 2021 року і в травні 2022 зупинила їх через санкції ЄС.

Наприкінці 2022 року російський суд арештував майно Linde у РФ, яке оцінив у понад 35 мільярдів рублів. Сама Linde оцінювала це майно у суму, яка "набагато перевищує 1 млрд євро".

Автор: 

Газпром (2555) Німеччина (1881) конфіскація (335) росія (14212)


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Топ коментарі
+6
ще якби за Тотал і Шел взялись то б і вже не було б заборони бити по раші....
все це боягузство ескалації просто страх що попадуть по власності їх компаній в раші...
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22.02.2024 14:36
+6
треба робити хитріше, брати максимальний аванс, робити аби як а на якомусь фінальному етапі, вивозити всіх німецьких інженерів додому, під приводом наприклад різдвяних відпусток. І най ібуцця там самі
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22.02.2024 14:42
+4
чому роzzійський "суд" не в лапках?
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22.02.2024 14:23
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чому роzzійський "суд" не в лапках?
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22.02.2024 14:23 Відповісти
Тому щу басманний суд - найгуманніший суд у цій частині світу, друзі-північнокорейці ще б у трудові табори керівництво цих компаній відправили!
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22.02.2024 17:26 Відповісти
як західняки не чіпляються за свої активи
як не жополизять путіну вічко
а гроші йому на війну більше ніде брати
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22.02.2024 18:48 Відповісти
ще якби за Тотал і Шел взялись то б і вже не було б заборони бити по раші....
все це боягузство ескалації просто страх що попадуть по власності їх компаній в раші...
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22.02.2024 14:36 Відповісти
треба робити хитріше, брати максимальний аванс, робити аби як а на якомусь фінальному етапі, вивозити всіх німецьких інженерів додому, під приводом наприклад різдвяних відпусток. І най ібуцця там самі
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22.02.2024 14:42 Відповісти
Россия все дальше отделяется от цивилизованного мира. Скоро Россию обнесут высоким забором и будут показывать россиян как показывают в зоопарке хищников
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22.02.2024 14:47 Відповісти
немає ніякої росії, немає ніяких рузьких , рузьких знищіли алкаші , уголовники і інше бидлобіосміття ще в 1917-18 роках, тих хто не встиг втекти за кордон добили грузини сралін і берія. Зараз це нащадки тих же уголовників, алкашів, бидла в 2- 3 поколінні...наслєдніки совка або просто безродниє тварі!
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22.02.2024 15:19 Відповісти
Молодцы, правильно делают. Может хоть это подтолкнет либерастов запада активы кацапов нам давать на оружие.
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22.02.2024 15:48 Відповісти
ага. теперь запад будет долго изучать "а что это было" " а как с законом" и ломать голову - "а что теперь делать". не пройдет и года, как они выдвинут на обсуждение некий документ, который - может быть - надо будет еще проголосовать
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22.02.2024 23:55 Відповісти
Хто між війною і ганьбою вибирає ганьбу, отримує і війну, і ганьбу.
Інакше кажучи, шановні швейцарії, цього разу відпетлять не вийде, або ви за цивілізацію світла, або проти.
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22.02.2024 16:46 Відповісти
а ви і далі жуйте соплі про кацапські 300 мільярдів, браво
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22.02.2024 16:47 Відповісти
Это хорошо . Надеюсь что у Запада окончательно будет похоронем миф, что в Россию можно инвестировать.
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22.02.2024 19:10 Відповісти
ото! поки західні мудрагелі думають "законно-незаконно" москалі вже конфісковують і начхать на всякі там закони!
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22.02.2024 23:51 Відповісти

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