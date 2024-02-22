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Комітети Європарламенту схвалили програму допомоги для України на 50 мільярдів євро

єс,європарламент

Профільні комітети Європейського парламенту схвалили рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Про це повідомила євродепутатка Віола фон Крамон, передає ЄП.

"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", – зазначила вона.

Повідомлення також з’явилося на сайті Європарламенту. Зазначається, що бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить зокрема Ukraine Facility.

27 лютого Європарламент на пленарному засіданні повинен розглянути створення Ukraine Facility.

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Європарламент (173) допомога (1536) Євросоюз (5103)


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