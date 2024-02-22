Рада ухвалила закон про розширення повноважень Нацкомісії з цінних паперів

Верховна Рада ухвалила зміни до закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", які передбачають розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

Відповідний законопроєкт №5865 у другому читанні підтримали 279 народних депутатів, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Він уточнив, що під час розгляду законопроєкту депутати не підтримали дві попередньо враховані поправки: про підвищення зарплат співробітників НКЦПФР і про запобігання конфлікту інтересів.

Метою законопроєкту у пояснювальній записці вказана побудова на вітчизняних ринках капіталу та організованих товарних ринках ефективної системи здійснення регулювання, нагляду та запобігання зловживанням. Його автори також зазначають, що прийняття цього проєкту закону є одним із зобов'язань України перед МВФ.

Для цього законопроєктом пропонується внести зміни до чинного законодавства щодо:

підвищення інституційної спроможності та розширенння повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) як національного регулятора ринків капіталу та організованих товарних ринків, закріплення у законодавстві гарантій незалежності НКЦПФР, у тому числі фінансової;

вдосконалення законодавчих норм щодо міжнародного співробітництва НКЦПФР;

побудова ефективної системи нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринків у відповідності з Принципам IOSCO з метою забезпечення функціонування ефективної системи запобігання зловживанням на зазначених ринках;

впровадження механізмів запобігання маніпулюванням, інсайдерській торгівлі, незаконному використанню інсайдерської інформації та іншим зловживанням на ринках капіталу та організованих товарних ринках, зокрема, заборони фінансових пірамід та боротьби із спробами їх організації.

Зокрема, у цій частині Законопроектом пропонується визначити відповідальність за порушення законодавства на ринках капіталу тощо.

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради висловлювало низку зауважень до законопроєкту, зокрема в частині визначеності запропонованих ним нововведень.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5865 у першому читанні ще у грудні 2021 року.