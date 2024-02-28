Євросоюз заощадив понад 100 мільярдів кубометрів газу через російський енергетичний шантаж

Упродовж 2023 року європейці заощадили 101 млрд кубометрів газу, або 18% від звичайного обсягу споживання.

Про це повідомили у Європейській комісії, передає Укрінформ.

"Заощадження газу бізнесом та громадянами по усьому ЄС зробили суттєвий внесок у подолання енергетичної кризи, спричиненої російською агресією проти України два роки тому. Спільними зусиллями ЄС скоротив попит на 18% у період з серпня по грудень 2023 року, що дозволило заощадити 101 мільярд кубометрів газу", – йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії наголосили, що цей показник значно перевищує мету заощадження газу у 15% від попиту, погоджену країнами ЄС на законодавчому рівні влітку 2022 року з метою стабілізації енергетичного ринку та продовження заходів солідарності з Україною.

На додаток, регуляторні правила ЄС щодо газових сховищ вимагали заповнення підземних сховищ газу на 90% від їх загальної ємності до 1 листопада 2023 року для якісної підготовки до зими. ЄС досяг цього показника вже у серпні минулого року, станом на листопад кількість газу в європейських сховищах становила близько 99%.

Оскільки термін дії "надзвичайного" енергетичного законодавства завершується 31 березня цього року, Єврокомісія пропонує на рівні Ради ЄС погодити рекомендації для країн-членів щодо продовження заходів зі скорочення споживання природного газу та зберегти як орієнтир мету скорочення попиту газу на 15% порівняно із середнім рівнем попиту, що зберігався в країнах ЄС з 2017 по 2022 роки.

Ця пропозиція буде винесена на обговорення Ради міністрів ЄС з питань енергетики 4 березня 2024 року.