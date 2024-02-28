В Україні зафіксували профіцит електроенергії, зменшено навантаження об’єктів ВДЕ

Удень 27 лютого в енергосистемі України вкотре виник профіцит електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на запит "Укренерго" надлишки передавалися до Польщі.

"Сумарна величина переданої електроенергії 1661 МВт-год (з 11:00 до 16:00 години). Також за командою диспетчера зменшувалося навантаження об’єктів ВДЕ величиною 253 МВт", – йдеться у повідомленні.

У Міненерго наголосили, що власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

В аварійний ремонт короткостроково виходив корпус ТЕС, який після усунення зауважень введено в роботу. У резерві перебувають 18 енергоблоків і 2 корпуси теплової генерації, які будуть задіяні у разі потреби.

Як додали у відомстві, унаслідок бойових дій відключалась повітряна лінія електропередачі 110 кВ на Харківщині, через що знеструмилась підстанція 110 кВ, яка живить побутових споживачів.

Лінія 330 кВ, що живила ЗАЕС, залишається знеструмленою.

Водночас через технологічні порушення вимикалась одна з підстанцій "Укрзалізниці" у Києві, порушень в русі потягів не було. Утім, знеструмилися підстанції, які живлять побутових споживачів. Через це без світла залишилось близько 16 тисяч абонентів у столиці, наразі всіх оперативно заживлено.

Також через технічні причини відключалась повітряна лінія 110 кВ, внаслідок чого знеструмлювались понад 16,4 тисячі абонентів у Хмельницькій області. Усіх споживачів уже заживлено.

Упродовж доби прогнозується імпорт електроенергії – 1667 МВт-год. Також передбачається експорт до Польщі, Румунії, Словаччини, Молдови та Угорщини – до 3806 МВт-год.