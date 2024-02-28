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Новини
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Мінцифри працює над оновленням електронного суду. Які послуги будуть доступні

суд

Міністерство цифрової трансформації працює над оновленням електронного суду. Це має спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що основа трансформації – Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, завдяки ній частина сервісів вже була доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр.

Щоб система почала працювати ефективніше, експерти провели ІТ-аудит і зараз триває функціональна перевірка.

У Мінцифри пояснили, що після трансформації електронного суду українці зможуть:

  • звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок;
  • отримувати судові рішення в електронній формі;
  • сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави;
  • ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Частина цих послуг буде в "Дії". Уже зараз у застосунку є судові сповіщення, судові рішення, штрафи. Зараз міністерств працює над електронним виконавчим документом – рішенням суду, яке треба виконати примусово.

Автор: 

суд (3328) Мінцифри (807)


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28.02.2024 11:54 Відповісти
Ну,якщо дЄрьмак дозволить
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28.02.2024 11:56 Відповісти
будь-якими методами, але нарід України має "проголосувати" за лідора ОПи у дірчастій "Дії".
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28.02.2024 11:58 Відповісти

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