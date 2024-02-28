Мінцифри працює над оновленням електронного суду. Які послуги будуть доступні

Міністерство цифрової трансформації працює над оновленням електронного суду. Це має спростити документообіг, пришвидшити розгляд справ судами та полегшити комунікацію між учасниками процесу.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що основа трансформації – Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, завдяки ній частина сервісів вже була доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр.

Щоб система почала працювати ефективніше, експерти провели ІТ-аудит і зараз триває функціональна перевірка.

У Мінцифри пояснили, що після трансформації електронного суду українці зможуть:

звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок;

отримувати судові рішення в електронній формі;

сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір та застави;

ознайомлюватися з матеріалами електронної судової справи.

Частина цих послуг буде в "Дії". Уже зараз у застосунку є судові сповіщення, судові рішення, штрафи. Зараз міністерств працює над електронним виконавчим документом – рішенням суду, яке треба виконати примусово.