Голова Єврокомісії пропонує спрямувати доходи від заморожених російських активів на зброю для України

Європейський Союз спрямує доходи від російських фінансових активів, які перебувають у європейських банках, для колективної закупівлі зброї для України.

Про це під час слухань в Європейському парламенті заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає Укрінформ.

"Настав час обговорити використання прибутку від нарахувань на заморожені російські активи, для спільної закупівлі військового обладнання для України. Не може бути більш потужного за це символу, або більш доцільного використання для цих грошей, щоб зробити Україну та всю Європу більш безпечним місцем для життя", – наголосила вона.

Як повідомлялося, 1 лютого лідери країн ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про використання доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

Як використовуватимуть прибутки від заморожених російських активів?

Наприкінці грудня минулого року США запропонували країнам "Великої сімки" (G7) вивчити шляхи конфіскації $300 млрд заморожених російських активів. В рамках цієї роботи три робочі групи вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Посадовці США та ЄС стверджують, що країни Заходу відкриті до ідеї конфіскації російських активів на суму $300 мільярдів, але юридичних механізмів для цього наразі немає.

Водночас Євросоюз працює над втіленням схеми, яка передбачає використання лише доходів від заморожених російських активів для фінансування допомоги Україні.

За попередніми оцінками Єврокомісії, такі доходи можуть становити до 3 млрд євро на рік, або 15 млрд євро в період з 2023 по 2027 рік, писало видання FT із посиланням на джерела. Сума залежатиме від відсоткових ставок протягом цього періоду. Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку РФ. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear, який отримав від їх використання близько 4,4 мільярда євро позапланових відсоткових доходів у 2023 році.