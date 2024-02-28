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Новини
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Через війну населення Ужгорода зросло на 35%

ужгород

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ населення Ужгорода з 2022 року збільшилося на 35%.

Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, передає liga.net.

За його словами, населення міста у мирний час налічувало 115 тис. осіб.

Андріїв додав, що місто не отримує кошти на утримання переселенців і це велике навантаження для них.

"У перші дні було плюс 60 тис. Зараз плюс 40 тис. Це навантаження і на транспортну систему, і на медицину, і на освіту", – каже мер.

Він додав, що до міста також було релоковано близько 200 бізнесів.

"Є потужні, а є і на декілька осіб. Є важка промисловість, сфера послуг та ІТ. Важкі виробники переїхали з Краматорська, наприклад, які мали можливість релокуватися. Деякі перереєструвались і платитимуть податки тут", – зазначив міський голова Ужгорода.

Андріїв також розповів, що бюджет міста змінився в бік зменшення. "Через агресію РФ в нас мінус 300 млн буде цього року через вилучення військового ПДФО", – уточнив він.

Як повідомлялося, в Україні хочуть створити мапу об’єктів, придатних для проживання переселенців.

Автор: 

Ужгород (95) переселенці (462)


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28.02.2024 13:51 Відповісти
Села в полтавській області застигли в 80 роках минулого століття
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28.02.2024 13:57 Відповісти
Зато свалівшиє із області у Полтаву, нормально так голосують десяток років. мера мамая знає вся країна за його корупційні оборутки.
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28.02.2024 15:13 Відповісти
Там десь і мій сусід-лайно сидить.Так до 24.02.22 пуйла поважав що аж туди забіг😁
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28.02.2024 14:43 Відповісти
Наскільки зріс відсоток чоловіків призовного віку?
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28.02.2024 17:19 Відповісти

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