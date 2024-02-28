Через війну населення Ужгорода зросло на 35%
Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ населення Ужгорода з 2022 року збільшилося на 35%.
Про це повідомив міський голова Ужгорода Богдан Андріїв, передає liga.net.
За його словами, населення міста у мирний час налічувало 115 тис. осіб.
Андріїв додав, що місто не отримує кошти на утримання переселенців і це велике навантаження для них.
"У перші дні було плюс 60 тис. Зараз плюс 40 тис. Це навантаження і на транспортну систему, і на медицину, і на освіту", – каже мер.
Він додав, що до міста також було релоковано близько 200 бізнесів.
"Є потужні, а є і на декілька осіб. Є важка промисловість, сфера послуг та ІТ. Важкі виробники переїхали з Краматорська, наприклад, які мали можливість релокуватися. Деякі перереєструвались і платитимуть податки тут", – зазначив міський голова Ужгорода.
Андріїв також розповів, що бюджет міста змінився в бік зменшення. "Через агресію РФ в нас мінус 300 млн буде цього року через вилучення військового ПДФО", – уточнив він.
Як повідомлялося, в Україні хочуть створити мапу об’єктів, придатних для проживання переселенців.
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