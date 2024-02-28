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Новини
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Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією між країнами

укренерго

На платформі "Укренерго" відбулися спільні аукціони з доступу до міждержавних перетинів з Молдовою.

Таким чином, Україна завершила перехід на європейські правила торгівлі електроенергією, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Так, 27 лютого завершився перший спільний місячний аукціон з доступу до міждержавних перетинів з постачанням електричної енергії у березні для України та Молдови. Вперше на аукціон виставлялося право постачання електроенергії на цілий місяць.

За підсумками аукціону за напрямом Україна – Молдова (UA-MD) розподілена пропускна спроможність склала 463 МВт. За напрямом Молдова – Україна (MD-UA) – 96 МВт.

100% доступної пропускної спроможності по кожному напрямку було розподілено серед 4 учасників. Загальна кількість ж учасників за напрямком UA-MD склала 8 учасників, а за напрямком MD-UA 9 учасників.

"Попит на пропускну спроможність на кожному місячному аукціоні перевищував запропоновану для розподілу пропускну спроможність, що визначило граничну ціну аукціону для напрямку UA-MD 0.05 євро за один МВт, а для напрямку MD-UA 0,5 євро за один МВт", – уточнили в "Укренерго".

В компанії нагадали, що якщо попит не перевищує запропоновану пропускну спроможність на аукціоні, гранична ціна аукціону дорівнює нулю.

Крім того, добові аукціони з Молдовою заплановані у четвер, 29 лютого. Україна вже проводить спільні добові аукціони з іншими європейськими сусідами: з 2 листопада з Румунією, з 16 січня з Польщею, з 22 лютого з Угорщиною. Перший спільний аукціон зі Словаччиною запланований на 4 березня.

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Як повідомлялося, сьогодні, 28 лютого, експорт електроенергії з України заплановано протягом доби в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову. Загальний обсяг 3 806 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 325 МВт.

Імпорт електроенергії здійснюється здебільшого у вечірні години з Словаччини, Угорщини, Польщі, Молдови, Румунії. Загальний обсяг 1 667 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 603 МВт.

З 1 грудня технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України та Молдови складає 1700 МВт.

З 1 березня максимальний ліміт експорту української електроенергії з України та Молдови в країни Європейського Союзу зросте до 550 МВт на годину.

Автор: 

імпорт (2328) Молдова (582) експорт (3830) електроенергія (4246) Укренерго (1999)


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Ну фсьо - "робимо тарифи європейськими"!!!
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28.02.2024 15:04 Відповісти
продають в Еуропу по 7 центів за кіловат-годину
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28.02.2024 18:22 Відповісти

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