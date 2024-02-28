Міносвіти назвало професії, які матимуть великий попит через п’ять років. ПЕРЕЛІК

Міністерство освіти і науки прогнозує, що через п’ять років в Україні буде потреба у вчителях, лікарях, інженерах, психологах та реабілітологах.

Про це заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми чітко знаємо, що нам будуть потрібні деякі професії: вчителі, лікарі – це точно в пріоритеті, інженери-будівельники, інженери-архітектори – потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це того типу професії, які однозначно, ми розуміємо, що є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять", – сказав Винницький.

Він зауважив, що вища освіта працює з прогнозуванням на п’ять-десять років уперед.

Водночас Винницький визнав, що спрогнозувати потребу у фахівцях інших спеціальностей складніше.

"Фактично ми говоримо, що деякі професії – це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до якоїсь професії", – додав посадовець.

За словами заступника міністра, в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.

Як уряд планує змінити систему вищої освіти?

Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Зокрема, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

За даними МОН, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.