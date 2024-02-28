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Новини
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Міносвіти назвало професії, які матимуть великий попит через п’ять років. ПЕРЕЛІК

МОН назвало перспективні професії

Міністерство освіти і науки прогнозує, що через п’ять років в Україні буде потреба у вчителях, лікарях, інженерах, психологах та реабілітологах.

Про це заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми чітко знаємо, що нам будуть потрібні деякі професії: вчителі, лікарі – це точно в пріоритеті, інженери-будівельники, інженери-архітектори – потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це того типу професії, які однозначно, ми розуміємо, що є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять", – сказав Винницький.

Він зауважив, що вища освіта працює з прогнозуванням на п’ять-десять років уперед.

Водночас Винницький визнав, що спрогнозувати потребу у фахівцях інших спеціальностей складніше.

"Фактично ми говоримо, що деякі професії – це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до якоїсь професії", – додав посадовець.

За словами заступника міністра, в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.

Як уряд планує змінити систему вищої освіти?

Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Зокрема, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ).

За даними МОН, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.

Автор: 

освіта (224) лікарі (123) Міносвіти (234) вища освіта (56) вчитель (64)


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Топ коментарі
+19
через пьять років будуть потрібні:

військовий, військовий, військовий......

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28.02.2024 14:53
+8
У Міносвіти вже війна позаду? Щасливі люди.
А чому вже більше року не пишуть, скільки чиновників буде потрібно працевлаштувати у звільненому Криму? Я б послухав.
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28.02.2024 14:50
+8
вчителі - поржав. Ну тобто вони треба але зп там буде так менше чим у полонених
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28.02.2024 14:51
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У Міносвіти вже війна позаду? Щасливі люди.
А чому вже більше року не пишуть, скільки чиновників буде потрібно працевлаштувати у звільненому Криму? Я б послухав.
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28.02.2024 14:50 Відповісти
У тебе є план звільнення Криму?
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28.02.2024 15:17 Відповісти
А ти не в темі? Доповідаю:
Представниця президента України у Криму Таміла Ташева заявила, що у Києві вже готуються до звільнення півострова. Зокрема створено робочу групу, яка займається всім комплексом проблем, пов'язаних з деокупацією Криму.
«Нам знадобиться 50 тисяч чиновників… Це стосується всіх сфер життя: соціально-економічних питань, судової системи, поліції та інших державних органів. Потрібно буде вирішити питання майна, нажитого росіянами під час окупації - ми вважаємо їх учасниками злочинів, які мають покинути півострів», - заявила Ташева.
/27 березня, 2023/
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28.02.2024 15:28 Відповісти
"Зокрема, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ) "

А тепер голобородьковатні телепки з 73 % повторіть програму одного піаніста

https://program.ze2019.com/ https://program.ze2019.com/

Хоч "поржете" , валянки
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28.02.2024 15:47 Відповісти
Міносвіти як міністерство можно/ потрібно СКОРОТИТИ!

Воно не потрібно, як і багато іншіх ( М Саакашвілі (с) ).

Зробити не великий « Комітет». Краіна цьго навіть не помітить.
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28.02.2024 15:29 Відповісти
Ну, пока что сократили самого Саакашвили! И мы этого в Украине и не заметили. Ну, кроме одной известной девицы
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28.02.2024 15:58 Відповісти
Це і є подолання корупції - та хто ж дозволить! Там «спадкова інтелектуальна еліта» так проросла і розквітла, що вже можна порівнювати з узбецьким феодалізмо
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11.07.2024 12:55 Відповісти
вчителі - поржав. Ну тобто вони треба але зп там буде так менше чим у полонених
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28.02.2024 14:51 Відповісти
У вчителів вже зарплата $4000, невже мало?
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28.02.2024 15:30 Відповісти
Це і є ілюзія суспільства - зарплати вчителів - там і зараз все дуже по-різному, а за пʼять років, коли рабів буде більше, і «зарплати вирівняються». Якби хтось зацікавився постійними «вакансіями» відділів освіти і станом перевантажених вчителів, то побачив би, що «вакантні ставки» через «брак вчителів» отримують не лише ті, хто намагається працювати за межами свого ресурсу (що дітям не на користь, доречі
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11.07.2024 13:06 Відповісти
через пьять років будуть потрібні:

військовий, військовий, військовий......

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28.02.2024 14:53 Відповісти
А ще у майбутньому буде багато-пребагато літаків, ракет, снарядів...
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28.02.2024 14:53 Відповісти
І не буде зеленої **здоти при владі!
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28.02.2024 18:30 Відповісти
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28.02.2024 14:55 Відповісти
Тобто вони вже війну закінчили???

Чому в переліку немає спеціальностей, яких потребують підприємства ВПК?? Знову зброю канючити??
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28.02.2024 15:10 Відповісти
Я вот не могу понять зачем вы спрашиваете. Если вам по количеству, то на этих предприятиях сейчас персонала в 2...3 больше штатного расписания.
А если вам нужны конкретные специальности - то это все востребованные на рынке рабочие специальности. Списки переодически публикуют сайты вроде Ворк.юа.
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28.02.2024 15:26 Відповісти
То Ви українську не розумієте. До чого тут Ваше підприємство? Я про створення підприємств ВПК та забезпечення їх кваліфікованим персоналом.
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28.02.2024 17:42 Відповісти
Я именно о предприятиях ВПК.
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28.02.2024 17:59 Відповісти
....кандидати у вчителі й досі вірять у зряплати $4000 від Зеленськага ібн Голобородьки?
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28.02.2024 15:12 Відповісти
Степень надобности чего-то определяется тем количеством денег которое вы согласны за это заплатить. В приложении к людям степень надобность измеряется зарплатой. Поэтому можно сразу сказать, что:
1. учителя не будут нужны никогда. И это легко объяснимо, например, тем уровнем знаний, который нужен для поступления в ВУЗ. Ну и вообще... вы видели, что троечники себя чувствовали плохо в этой жизни?
2. врачи будут нужны, но не особо. Примерно как сейчас.
3. в среднем по больнице, инженеры будут не нужны. Т.е. будут специальности которые совсем не нужны. Будут специальности которые нужны как сейчас, и будут специальности дико востребованные на рынке. К последним относятся программисты. Но в среднем по больнице нужны будут как сейчас - в общем по зарплатам все видно.
>>>про то, что нам остро нужны инженеры говорили еще 20 лет назад но зарплата 500...800 долларов говорит сама за себя.
4. архитекторы будут нужны (даже я бы сказал очень остно нужны) очень высокой квалификации. Т.е. такие, которые осилят проектирование 100-этажных высоток, 2-этажных мостов - разных имиджевых и полуимиджевых проектов. В общем таких, каких в Украине не делают. Остальные - так себе, т.е. без работы не останутся, но и на Камри не заработают.
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28.02.2024 15:18 Відповісти
все правильно якщо спец має попит то з/п це демонструє, якщо ні то людина або шукає свою долю де інде або пристосовується до того що їй пропонують на місці ,нікого нецікавило що задовго до війни країна постійно втрачала фахівців які виїжджали закордон саме через жебрацькі зарплати.
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28.02.2024 20:14 Відповісти
Когда про реформу освиты говорит парень с погонялом Мишка Бакс....мне страшно за освиту
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28.02.2024 16:01 Відповісти
Согласен, его нужно было на НБУ ставить или как минимум на МВФ
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06.03.2024 12:57 Відповісти
Ти диви - вчителі будуть потрібні... А ще не так давно бородате одоробло заявляло про "конкурентне вчительське середовище"...
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28.02.2024 17:02 Відповісти
на мінімалку?
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28.02.2024 17:31 Відповісти
потрібно розподілити зарплати, щоб у лікаря та вчителя вони були такі ж я у судді та прокурора. Інакше майбутнього не буде
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28.02.2024 17:31 Відповісти
саме так,збільшувати в рази ,буде зростати престиж, але водночас, кваліфікація має бути на висоті, а зараз,що можна питати з людини яка ледь виживає від з/п до з/п.
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28.02.2024 20:18 Відповісти
Ну все можна починати деребанити гроші на всіляки освітні проекти)).... Просто клоунада, майбутнє цілої держави під питанням, а влада як чілила собі так і далі чілить, війна тільки для народу, а ну і наш вінценосний наполеона вирішив покосплеїти....
Крім того дивлячись на підручники для 1-4 класів, і розуміючи який там висєр, мені якось в їхні прогнози навіть вникати нехочеться!!!
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29.02.2024 00:57 Відповісти
Ну, підручники є різні. І поки не відмінять домашнє навчання, щось можна самимлегітимно робити - обирати школу, вчителя і т.п. Інша справа, що їм вже «свербить» тупо тримати дітей на он-лайні, будівлі державних шкіл у стані гарно прибраних мавзолеїв, а кошти «освоювати» без різних там «нюансів» на обставини
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11.07.2024 13:36 Відповісти
В найбіднішій країні Європи влада фінансує освіту на 30%. При цьому 18 мілярдів прожирає президент. Наголосували, мудаки зелені?
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29.02.2024 10:06 Відповісти
Ги! Типу, хтось менше «прожирав»?
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11.07.2024 13:24 Відповісти
На АП Порошенка виділялося на рік 1 мільярд гривень. Єрмак подорощав при бубочці в 18 разів.
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17.07.2024 23:23 Відповісти
Це і є програма перерозподілу коштів на користь «системи» - подібно до того, як гарненько вже влаштували з фінансуванням реформи середньої освіти, як «заведено у вільній державі» - сплати податки і забезпеч собі сам ( захист, комуналку, освіту, пенсію, медицину, …
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11.07.2024 13:22 Відповісти

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