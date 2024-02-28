Міносвіти назвало професії, які матимуть великий попит через п’ять років. ПЕРЕЛІК
Міністерство освіти і науки прогнозує, що через п’ять років в Україні буде потреба у вчителях, лікарях, інженерах, психологах та реабілітологах.
Про це заступник міністра освіти Михайло Винницький розповів в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми чітко знаємо, що нам будуть потрібні деякі професії: вчителі, лікарі – це точно в пріоритеті, інженери-будівельники, інженери-архітектори – потрібні будуть для відновлення, психологи, реабілітологи. Це того типу професії, які однозначно, ми розуміємо, що є прогноз, що нам вони будуть потрібні через років п'ять", – сказав Винницький.
Він зауважив, що вища освіта працює з прогнозуванням на п’ять-десять років уперед.
Водночас Винницький визнав, що спрогнозувати потребу у фахівцях інших спеціальностей складніше.
"Фактично ми говоримо, що деякі професії – це підготовка скоріше до самореалізації особистості, ніж підготовка до якоїсь професії", – додав посадовець.
За словами заступника міністра, в Україні залишиться державне замовлення на ті спеціальності, які можна спрогнозувати, а на інші залишатиметься невелика кількість держзамовлення і грантова система.
Як уряд планує змінити систему вищої освіти?
Як повідомлялося, на початку січня Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає перерозподіл коштів, які держава виділяє на фінансування безкоштовного навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Зокрема, замість фінансування повністю безкоштовного навчання для частини студентів держава виділятиме через "Дію" державні гранти, які компенсуватимуть частину вартості навчання на контрактній формі у вищому навчальному закладі (ВНЗ).
За даними МОН, у 2023 році на бакалаврські програми в Україні було зараховано 267 тис. студентів, порівняно із 226 тис. у 2022 році. При цьому на бюджетну форму освіти у 2023 році було зараховано 67 тис. студентів, решта вступили на контракт. Із 30,1 тис. осіб, які подали заяви на комп'ютерні науки, бюджетні місця отримали 3,7 тис. осіб.
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А чому вже більше року не пишуть, скільки чиновників буде потрібно працевлаштувати у звільненому Криму? Я б послухав.
Представниця президента України у Криму Таміла Ташева заявила, що у Києві вже готуються до звільнення півострова. Зокрема створено робочу групу, яка займається всім комплексом проблем, пов'язаних з деокупацією Криму.
«Нам знадобиться 50 тисяч чиновників… Це стосується всіх сфер життя: соціально-економічних питань, судової системи, поліції та інших державних органів. Потрібно буде вирішити питання майна, нажитого росіянами під час окупації - ми вважаємо їх учасниками злочинів, які мають покинути півострів», - заявила Ташева.
/27 березня, 2023/
А тепер голобородьковатні телепки з 73 % повторіть програму одного піаніста
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Хоч "поржете" , валянки
Воно не потрібно, як і багато іншіх ( М Саакашвілі (с) ).
Зробити не великий « Комітет». Краіна цьго навіть не помітить.
військовий, військовий, військовий......
Чому в переліку немає спеціальностей, яких потребують підприємства ВПК?? Знову зброю канючити??
А если вам нужны конкретные специальности - то это все востребованные на рынке рабочие специальности. Списки переодически публикуют сайты вроде Ворк.юа.
1. учителя не будут нужны никогда. И это легко объяснимо, например, тем уровнем знаний, который нужен для поступления в ВУЗ. Ну и вообще... вы видели, что троечники себя чувствовали плохо в этой жизни?
2. врачи будут нужны, но не особо. Примерно как сейчас.
3. в среднем по больнице, инженеры будут не нужны. Т.е. будут специальности которые совсем не нужны. Будут специальности которые нужны как сейчас, и будут специальности дико востребованные на рынке. К последним относятся программисты. Но в среднем по больнице нужны будут как сейчас - в общем по зарплатам все видно.
>>>про то, что нам остро нужны инженеры говорили еще 20 лет назад но зарплата 500...800 долларов говорит сама за себя.
4. архитекторы будут нужны (даже я бы сказал очень остно нужны) очень высокой квалификации. Т.е. такие, которые осилят проектирование 100-этажных высоток, 2-этажных мостов - разных имиджевых и полуимиджевых проектов. В общем таких, каких в Украине не делают. Остальные - так себе, т.е. без работы не останутся, но и на Камри не заработают.
Крім того дивлячись на підручники для 1-4 класів, і розуміючи який там висєр, мені якось в їхні прогнози навіть вникати нехочеться!!!