"Укрпошта" готується до дефіциту чоловіків і починає перенавчати жінок, – гендиректор

"Укрпошта" уже має дві тисячі незаповнених вакансій і перебудовує процеси з розумінням, "що чоловіків не вистачатиме".

Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Інтерфакс-Україна.



"Можу сказати, що у нас зараз дві тисячі незаповнених вакансій по країні. Це мій біль... я розумію, що далі буде гірше", – сказав він на Business Breakfast Forbes Україна.



За його словами, "Укрпошта" веде боротьбу за кожну людину, за кожного якісного працівника та перебудовує процеси, розуміючи, що "чоловіків не вистачатиме".



"Ми маємо максимально роботизувати виробничі процеси, а в деяких випадках почати навчати жінок. У нас вже є перші жінки-водії на наших пересувних відділеннях, тому що чоловіків недостатньо", – сказав він.

Водночас Смілянський додав, що внаслідок автоматизації сортувальних центрів, потреба в персоналі знижуватиметься.



Гендиректор "Укрпошти" уточнив, що оскільки в період дії воєнного стану звільняти співробітників не можна, люди, які залишаються по інший бік фронту, формально залишаються співробітниками компаніями.



"Формально вони значаться в "Укрпошті", але ми їх не враховуємо серед активних співробітників", – сказав він.



Також, за словами Смілянського, на сьогодні 768 співробітників "Укрпошти" мобілізовано.

Як повідомлялося, попри дефіцит співробітників деякі роботодавців неохоче працевлаштовують чоловіків призовного віку.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому роботодавці в Україні все частіше відмовляються брати на роботу чоловіків