Споживання електроенергії промисловістю зросло у січні на 27%, – Міненерго

Цієї зими українська промисловість та населення споживають більше електроенергії, ніж торік. Зокрема, у січні підприємства спожили на 27,2 % більше, ніж за аналогічний період минулого року (2,4 млрд кВт проти 1,9 млрд кВт) та на 82 млн кВт більше, ніж у грудні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Водночас побутові споживачі використали на 13,5 % більше електроенергії, ніж у січні 2023 року та на 101 млн кВт більше, ніж у грудні минулого року.

"Цю зиму, зокрема, ми завершуємо стабільно – зі світлом і теплом, попри усі негативні прогнози. Нам вдалося досягти таких показників завдяки посиленню ППО та масштабної ремонтної кампанії в енергетиці, яка буде тривати й надалі. Стабільність і надійність електропостачання для промисловості та населення – запорука економічної стабільності держави", – наголосив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також зазначається, що результатом масштабної ремонтної кампанії є стабільна робота генерації протягом минулого року.

Зокрема, завдяки ремонтній кампанії АЕС торік виробили електроенергії на 10% більше, ніж планувалося згідно з прогнозним балансом ОЕС України на рік. Отже, АЕС виробили половину всієї електроенергії в Україні.

Гідроелектростанції також перевищили прогнозний показник виробітку електроенергії – на 37%. Дещо покращили прогнозні показники виробництва і альтернативні джерела енергії, виробивши на 2% більше від прогнозу.

Водночас теплові електростанції показали суттєве відхилення від прогнозних показників генерації. На ТЕС за минулий рік виробили на 24% менше електроенергії, ніж було передбачено прогнозом, для ТЕЦ цей показник менший на 10%.

У січні 2024 року тенденції до збільшення виробітку електроенергії атомною та гідрогенерацією зберігаються.

Водночас на ТЕС виробили на 8,7% менше від прогнозу, на ТЕЦ – на 6,1% менше. Через несприятливі погодні умови нижчі показники виробітку і в альтернативних джерел енергії – на 7% менше від прогнозного балансу.

Загалом у січні 2024 року вироблено електроенергії майже на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.