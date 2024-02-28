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Новини
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"Роскосмос" почав розпродувати майно після втрати 80% міжнародних замовлень через санкції

роскосмос

Російська держкорпорація "Роскосмос" після втрати 80% доходів від співпраці з іноземними партнерами через санкції та розв’язану Путіним війну в Україні, планує виставити на продаж непрофільні активи загальною вартістю понад 11,4 мільярда рублів.

Кошти від реалізації майна спрямують на покращення фінансово-економічного стану підприємств "Роскосмосу", повідомляє РБК із посиланням на представника держкорпорації.

За його словами, йдеться про понад 150 об'єктів різного призначення, серед яких земельно-майнові комплекси, пансіонати та бази відпочинку.

До переліку майна "Роскосмосу", яке планують продати у 2024 році, увійшли об'єкти у Москві та Московській області, Краснодарському краї, Самарі, Тверській області та інших регіонах. Зокрема, російська держкорпорація виставить на продаж базу відпочинку "Салют", комплекс будівель у підмосковних Хімках, пансіонат "Курорт Макопсе" у Сочі, 16 будівель у Москві, пансіонати "Восток" поряд з містом Сергієв Посад та "Восток" у Краснодарському краї, а також санаторно-оздоровчий комплекс "Чайка" у Московській області.

У 2023 році "Роскосмос" вже зміг отримати від продажу непрофільних активів понад 6,5 млрд рублів. Зокрема, корпорація продала Московський завод електромеханічної апаратури та територію комбінату харчування "Космос" у Москві.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року голова "Роскосмосу" Юрій Борисов розповідав, що держкорпорація втратила контракти на 180 млрд рублів із 230 млрд рублів після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Він визнав, що за підсумками 2023 року "Роскосмос" залишиться збитковим.

Минулого року "Роскосмос" здійснив лише 19 пусків ракет – на 3 менше, ніж у перший рік повномасштабної війни. Порівняно з довоєнним 2021 роком, кількість запусків впала на чверть, або 6 одиниць, а якщо порівняти з початком 2000-х років – практично вдвічі.

Автор: 

космос (516) ракети (353) Роскосмос (60) росія (14237) санкції (4399)


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Топ коментарі
+12
А батут рогозина теж на торги виставлять?
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28.02.2024 15:19
+11
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28.02.2024 15:30
+9
Я так поняв, базу на місяці вже будувати передумали?
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28.02.2024 15:17
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Я так поняв, базу на місяці вже будувати передумали?
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28.02.2024 15:17 Відповісти
А батут рогозина теж на торги виставлять?
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28.02.2024 15:19 Відповісти
Не Оля, продадут Рогозина. Любой цирк с удовольствием возмет
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28.02.2024 16:26 Відповісти
Роскосмос уже испекся, начали продавать оптом и в розницу. Скоро недорого начнут продавать по частям Россию, кому Арбат или памятник Пушкину, Ленина самовывозом.
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28.02.2024 15:27 Відповісти
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28.02.2024 15:30 Відповісти
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28.02.2024 15:43 Відповісти
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28.02.2024 16:21 Відповісти
Як так рогозін же придумав чудовий бізнес-план який базувався на трьох китах - водка "Поєхалі" ліфти з голосом Гагаріна "Поєхалі" і пісні самого батутного , ну шо тутка надрукуєш - буває .
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28.02.2024 15:36 Відповісти
Гравицапа, КУ... ЗЫ... а де пацак? как тока совкоцензура не увидела в пацак погоняло кацап(читать наоборот).
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28.02.2024 15:38 Відповісти
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28.02.2024 15:42 Відповісти
Бг-ггг... подвески из пластмассок дешевого совко светильника...ХЕХ... К этому кокошнику, априори, должна придаваться уквiтчана метла... А ШО ДЕЛАТЬ...такое украшение - тока для баб Йошки ...ХЕХ...
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28.02.2024 17:04 Відповісти
Аренда космодрома Байконур тоже прекращена?
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28.02.2024 15:58 Відповісти
*уйло-многоходовщік: ваші санкціі вам жє і наврєдят, а нам оні на пользу
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28.02.2024 16:21 Відповісти
Московити не дурні, вони давно в Маска вклалися, буде і місяць і Марс.
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28.02.2024 16:32 Відповісти
рогатки,батути...
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28.02.2024 17:57 Відповісти
Складно назвати це програшом сосії, бо весь розтормоз супсидіювався з бюджету, бо апріорі був збитковим.
Відсутність запусків розтормозу ракет, лише заощаджує кошти.
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28.02.2024 18:44 Відповісти

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