Медіахолдинг Томаша Фіали придбав вже друге інтернет-видання з початку року

До складу медіагрупи "Українська правда", яка належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали, увійшов інформаційний сайт "Чемпіон", який спеціалізується на новинах спорту.

Про це повідомив виконавчий директор "Української правди" Андрій Боборикін, передає ЕП.

"Ми давно говорили про відновлення спортивного розділу, і, безумовно, могли б створити його з нуля самотужки. Але для мене особисто важливо, що вдалося повернути саме "Чемпіон", бо це частина історії "Української правди" та українських медіа в інтернеті загалом", – зазначив Боборикін.

Він додав, що спортивне видання та його журналісти отримають нові можливості для розвитку, який забезпечить стабільна підтримка медіагрупи. Найближчим часом відбудеться редизайн сайту champion.com.ua, перенесення його на нову технічну інфраструктуру, а також розширення редакційної команди.

Як повідомлялося, засновник "Українська правда" Георгій Гонгадзе запустив сайт "Чемпіон" у вересні 2000 року. Однак у серпні 2017 року редакція УП вирішила закрити його через низьку ефективність, а у жовтні того ж року – продала його спортивному журналісту Дмитру Копію.

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Як повідомлялося, це вже друге спеціалізоване видання, яке увійшло до складу медіагрупи "Українська правда" Томаша Фіали з початку 2024 року. У січні 2024 року до неї приєдналося інформаційне інтернет-видання Mezha.Media, яке спеціалізується на технологіях та IT.

Нагадаємо, у травні 2021 року інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали придбала медіагрупу "Українська правда" у її редакторки Олени Притули.

Раніше компанія Фіали придбала ділові медіаресурси minfin.com.ua та finance.ua, а також медіахолдинг "НВ", куди входять однойменні журнал, портал та радіо.

Dragon Capital – одна із найбільших інвесткомпаній України. Працює у сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надає повний спектр інвестиційно-банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Кінцевим бенефіціаром у держреєстрі зазначено громадянина Чехії Томаша Фіалу.