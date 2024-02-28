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Новини
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Передана "Укрнафті" компанія Коломойського може повернути найбільше родовище газу

укрнафтобуріння

Суд зобов’язав Державну службу геології та надр розглянути заяву ПрАТ "Укрнафтобуріння" про видачу спецдозволу на видобування газу на одному з найбільших в Україні Сахалінському родовищі.

Відповідний виконавчий лист Київський окружний адміністративний суд видав 9 лютого, повідомляє пресслужба компанії.

"27 лютого 2024 року судовий документ набрав законної сили, тому заява має бути розглянута Держгеонадра невідкладно, у встановленні законодавством строки", – наголошується у повідомленні

Чому "Укрнафтобуріння" зупинило видобуток газу?

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки – компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави. 

Автор: 

газ (7942) видобуток (1760) Укрнафта (855) Держгеонадр (349) Укрнафтобуріння (44)


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Топ коментарі
+2
Харківська область
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28.02.2024 17:49
+1
Бідний, бідний Беня КАЛомойский... Блазень з нього останні штани знімае. Так і буде ходити по камері без штанів під косі погляди співкамерників. Будуть тепер приставати до Бені з непристойними пропозиціями...
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28.02.2024 17:18
+1
А чого Коломойський не говорить українською?...що з ним не так?...
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28.02.2024 17:50
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Харківська область
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28.02.2024 17:49 Відповісти
Бідний, бідний Беня КАЛомойский... Блазень з нього останні штани знімае. Так і буде ходити по камері без штанів під косі погляди співкамерників. Будуть тепер приставати до Бені з непристойними пропозиціями...
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28.02.2024 17:18 Відповісти
А чого Коломойський не говорить українською?...що з ним не так?...
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28.02.2024 17:50 Відповісти
А на хіба воно йому треба?
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28.02.2024 18:43 Відповісти
Але тоді питання, для чого Коломойському русскій язик, якщо він нєрусскій?...хоча хай у цьому розбираються детективи НАБУ...
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28.02.2024 18:47 Відповісти
Колмойський єврей, це загальновідомий факт. Вивчи дане питання.
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28.02.2024 20:09 Відповісти
Єрмак з татаровим, на святе руку підняли….
А як же тепер, харчеваться будуть у ВРУ, оті, з одноденного, моноМіфу…
Разумков із Зеленським, їх привели..
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28.02.2024 18:00 Відповісти
Це тіпа той кого посадили? Цирк на дроті!
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28.02.2024 20:49 Відповісти
Бєня навіть з буцигарні керує судами!
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28.02.2024 21:44 Відповісти
Все завязано на ОПі. Злочевський головний потерпілий від Хантера Байдена, Фукс оплачував тренінг класи Руді Джуліані. Апеляція очистила ліензії, а вовки зобовязали нарізати нову ліцензію. Але шото в США пішло нетак, якогось носатого Смірнова повязали, правдівого свідєтєля.
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28.02.2024 22:22 Відповісти
Обкрадають Україну відкрито...
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29.02.2024 09:24 Відповісти
Якщо надра Українські то чому ми платимо так дорого за газ? Чому і надалі купляємо російський маючи свій? Україна буде процвітати, якщо всі надра будуть працювати для всіх Українців а не олігархів. Газ, світло, і інші видобуті в Україні копалини мають належати і працювати на благо народу.
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03.03.2024 15:41 Відповісти

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