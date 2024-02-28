У Мінекономіки планують залишити 100 стратегічних держкомпаній, решту – приватизують

Концепцію управління державними стратегічними підприємствами, які не підлягають приватизації, планується напрацювати протягом 2024 року, а перелік таких компаній буде визначено після затвердження Політики власності та приватизаційної стратегії та може становити близько 100-115 компаній.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Куди маємо пройти, ми маємо напрацювати за цей рік. Зараз проводимо дослідження та дискусії з усіма, щоб напрацювати концепцію. Якщо можна буде встигнути напрацювати цього року закон, це буде взагалі ідеально. У нас завдання, щоб усі ми та наші стейкхолдери погодилися , що така концепція управління державними компаніями буде для України найкращою у майбутньому, щоб досягати цілей, описаних у Політиці власності", – пояснив Соболев.

Соболєв нагадав, що зараз в Україні держкомпаніями управляють 80 центральних органів виконавчої влади.

"Ми робили аналіз, які в Європі є централізовані моделі управління. Є також децентралізовані. Але у нас – гіпердецентралізована: тобто ми можемо супер-супер крайності", – охарактеризував він поточну ситуацію.

За словами Соболева, є різні ідеї: від відсутності будь-якої централізації управління з орієнтацією лише на Політику власності до централізованого управління.

Зокрема, заступник міністра повідомив, що ведуться консультації з ЄБРР, з МВФ і також ведеться робота з Державним холдинговим агентством Франції, яке володіє переважною більшістю держкомпаній країни з капіталізацією десятки мільярдів євро, зокрема енергетичних.

Соболев уточнив, що ця агенція, в якій працює 60 осіб, має особливий статус, повноваження наймати людей із бізнесу. Він уточнив, що цей досвід зацікавив Мінекономіки, тому що він європейський, відповідає вимогам ПСО та всім енергетичним пакетам.

"Мені здається, що ми вийдемо на систему, де якась частина компаній, які мають залишитися, централізовано управляються. Яка ця частина, це буде одне агентство чи кілька – немає зараз навіть якоїсь бази та предмета для розмови. Але за цей рік ми її напрацюємо, це 100%", – наголосив заступник міністра.

Він також зазначив, що Політика власності розроблятиметься в консультаціях з усіма міжнародними стейк-холдерами, зокрема ЄБРР, МВФ, ЄС, США.

"Це (єдина Політика власності) – дуже велика зміна в законі, справді найбільша, яка пояснить навіщо держава чимось володіє, а звідти вже випадають листи очікування та показники для спостережних порад та повноваження, які вони виконують. Тобто все вбудовується у стратегічну рамку", – наголосив Соболев.

"Після (затвердження) Політики та приватизаційної стратегії буде (складено) перелік стратегічних підприємств, які не можна приватизувати. На нашу думку, залишиться десь 100-115 стратегічних компаній, "Енергоатом" – одна з них", – додав він.

За його словами, решта держкомпаній піде на ліквідацію чи приватизацію.

Соболев уточнив, що питання такого тріажу Мінекономіки вже заздалегідь проговорило з усіма міністерствами.

"Що важливо, що менш важливо, що їм критично і таке інше. У 2015 році нам потрібні були одні компанії, а зараз інші, тому що об'єктивно умови інші", – пояснив заступник міністра.

Він також наголосив, що розробка Політики власності та приватизаційної стратегії не зупиняє процес приватизації, він продовжується.

"Все, що вони (Фонд державного майна, – ред.) можуть продати цього року, ми допомагаємо на 100%", – сказав Соболев.