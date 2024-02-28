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Новини
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НАБУ повідомило про підозру колишньому голові "Укрзалізниці" Кравцову, – Transparency International

кравцов

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову у справі про злочинну групу, яка організувала схему заволодіння коштами державної компанії.

Окрім Кравцова підозри у справі отримали колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Скрипінський і Станіслав Лєсніков, повідомляє Transparency International Ukraine (TIU).

"Останній ще в 2018 році вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці". Далі впродовж трьох років посадовці "Укразалізниці" протягнули в переможці тендеру підконтрольну компанію ТОВ "Аналіт-Технобуд", яка поставила продукцію за завищеними цінами. Переплата склала 11,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Сам Кравцов підозру не коментував, на останніх опублікованих світлинах на його сторінці у Facebook ексголова "Укрзалізниці" зображений у формі з шевронами Командування територіальної оборони ЗСУ, у серпні минулого року він повідомив, що закінчив Національний університет оборони України.

НАБУ ще 26 лютого повідомило про підозри 9 особам у справ про організовану злочинну групу, яка організувала схему заволодіння коштами "Укрзалізниці" на суму 11,4 млн грн, але не уточнило прізвищ та посад підозрюваних.

Про підозру у цій справі повідомили:

  • двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
  • шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
  • бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2018 році підприємець - лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

"Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи АТ "Укрзалізниця" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям "Укрзалізниці" продукцію за завищеною вартістю", – зазнається у повідомленні.

За підрахунками слідчих, розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. Наразі лідера групи затримано, повідомляли в НАБУ.

Схема розкрадання коштів "Укрзалізниці"
Фото: НАБУ
Схема розкрадання коштів "Укрзалізниці"

Автор: 

НАБУ (1529) Укрзалізниця (4773) Кравцов Євген (277)


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Топ коментарі
+17
а про сірожу лєщєнка забули??
Чекаєта поки люди з рожи сірожи
зроблять дупу**
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28.02.2024 16:41
+9
А срал лещенко радник зеленського який вже пять років отримуе з держави нехилу зарплатню в укрзалізниці за піар янелоха сколько вже накрав у держави ? І нічого не знайшов і не знаходить кримінального в йих работі під час зебобіка. Питання, коли посадять Баканова, Демченко,Науменко зрадників України із за яких загинуло тисячи Українців ? питання звідкіля чемодан валюти депутата від слуг коломойского який він запросто роздовав на трасі ? Відповоді будуть тільки коли сволота янелох зі своею командою зрадників будуть усунути від влади і головне при цьому щоб була Україна.
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28.02.2024 17:01
+7
А по теперішньому голові залізниці все чисто?
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28.02.2024 16:44
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а про сірожу лєщєнка забули??
Чекаєта поки люди з рожи сірожи
зроблять дупу**
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28.02.2024 16:41 Відповісти
сірожа буде головним свідком.....
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28.02.2024 16:44 Відповісти
йой, як кінець конституційних повноважень лідора взесвіту, стимулює роботу слідства... А цитата:
у 2018 році підприємець - лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця". Гройсман ти де здай Порошенка?????

Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи АТ "Укрзалізниця"... Вава не винен він вже Каломойську бабцю доводить до кайданів рятує від США...
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28.02.2024 16:55 Відповісти
Там і робити нічого не треба.Все вже зроблено самим сірожкою.
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28.02.2024 20:52 Відповісти
А по теперішньому голові залізниці все чисто?
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28.02.2024 16:44 Відповісти
Невже гроші вкрав? Та не може такого бути.
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28.02.2024 16:45 Відповісти
А срал лещенко радник зеленського який вже пять років отримуе з держави нехилу зарплатню в укрзалізниці за піар янелоха сколько вже накрав у держави ? І нічого не знайшов і не знаходить кримінального в йих работі під час зебобіка. Питання, коли посадять Баканова, Демченко,Науменко зрадників України із за яких загинуло тисячи Українців ? питання звідкіля чемодан валюти депутата від слуг коломойского який він запросто роздовав на трасі ? Відповоді будуть тільки коли сволота янелох зі своею командою зрадників будуть усунути від влади і головне при цьому щоб була Україна.
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28.02.2024 17:01 Відповісти
А Сірожа не голена рожа-викривач. Він на злочинну групу доніс
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28.02.2024 17:08 Відповісти
В Україні щось пороблено посадовцям. Як тільки призначили у першу чергу організовують злочинну організацію для того щоб красти чим мають управляти.
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28.02.2024 18:08 Відповісти
*****, а колм буде підозра Сіррожє Лященку?

За яку *Б* таку чесноту, че чмо отримало 7,500, 000 гривень від ДЕРЖАВОї Укрзалізниці?????

воно НАХІБА не знає звідки у тяга у поїзді.

Ілі ЕТТА ДРУХОЄ?
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28.02.2024 18:21 Відповісти
Як колишній керівник, через одного крадій . Приходиш до висновку -теперішні керівники також крадії , тільки приховуються або станут крадіями . І ще - правоохоронні органи не працюють , або стягують проценти.
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28.02.2024 19:30 Відповісти
У нас потрібно на кожну держ посаду разом з призначенням одразу порушувати кримінальну справу із забороною виїзду за кондон в момент підписання указу про звільнення.
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28.02.2024 21:08 Відповісти
11,4 млн.? Ви серйозно? Нинішні стільки крадуть тільки на кишенькові витрати.
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28.02.2024 22:08 Відповісти
НАБУ, а чому ви працюєте тільки по факту злочинів що вже відбулись? А шо в процесі не будо відомо що особа комуниздить державні кошти? АІ взагалі на яух така робота з вашого боку потрібна? Це все можна зазделегіть попереджати а не чекати коли воно вже скоїлося? Тобто я так розумію що ви витрачаєте багато сил та коштів а КПД дуже мала….
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29.02.2024 00:07 Відповісти
Ага. НАБУ должны сажать действующих, а не через пять лет, когда тот убежал куда-то.
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29.02.2024 05:02 Відповісти
Це завдяки Серьожі Лещенку злодії вкрали так мало. Добре , мабуть, наглядав Серьожа. Пропоную нагородити його і преміювати 1 млн. грн. без конфіскаціїї майна.
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29.02.2024 00:23 Відповісти
Маршал кравцов метит в командующие
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29.02.2024 10:11 Відповісти
И сколько он брату ермака заплатил за протеже?
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29.02.2024 11:19 Відповісти

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