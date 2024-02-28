НАБУ повідомило про підозру колишньому голові "Укрзалізниці" Кравцову, – Transparency International

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру колишньому голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову у справі про злочинну групу, яка організувала схему заволодіння коштами державної компанії.

Окрім Кравцова підозри у справі отримали колишній член правління "Укрзалізниці" Олександр Скрипінський і Станіслав Лєсніков, повідомляє Transparency International Ukraine (TIU).

"Останній ще в 2018 році вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці". Далі впродовж трьох років посадовці "Укразалізниці" протягнули в переможці тендеру підконтрольну компанію ТОВ "Аналіт-Технобуд", яка поставила продукцію за завищеними цінами. Переплата склала 11,4 млн грн", – зазначається у повідомленні.

Сам Кравцов підозру не коментував, на останніх опублікованих світлинах на його сторінці у Facebook ексголова "Укрзалізниці" зображений у формі з шевронами Командування територіальної оборони ЗСУ, у серпні минулого року він повідомив, що закінчив Національний університет оборони України.

НАБУ ще 26 лютого повідомило про підозри 9 особам у справ про організовану злочинну групу, яка організувала схему заволодіння коштами "Укрзалізниці" на суму 11,4 млн грн, але не уточнило прізвищ та посад підозрюваних.

Про підозру у цій справі повідомили:

двом керівникам організованої групи (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця" (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);

бенефіціару ТОВ (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, у 2018 році підприємець - лідер групи вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками "Укрзалізниці" з метою заволодіння коштами товариства. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в АТ "Укрзалізниця".

"Таким чином, у 2018-2021 роках посадові особи АТ "Укрзалізниця" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту. Вона надалі поставила філіям "Укрзалізниці" продукцію за завищеною вартістю", – зазнається у повідомленні.

За підрахунками слідчих, розмір переплати становив 11,4 млн грн, якими організована група заволоділа та розпорядилася на власний розсуд. Наразі лідера групи затримано, повідомляли в НАБУ.