Єврокомісія шукає заміну для імпорту російського газу через Україну

Різні альтернативні газопроводи та постачання скрапленого природного газу обговорюються з країнами Європейського Союзу, яких торкнеться майбутнє припинення українського транзиту російського газу.

Про це заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У будь-якому разі Комісія тісно працює з цими країнами, щоб захистити їх від будь-яких випадків і щоб вони могли задовольнити свої потреби щодо газу. Словаччину, Австрію, Чехію торкнеться найбільше, певною мірою Італію", – сказав Макфі.

За його словами, Енергетична платформа ЄС, що організовує колективний попит на газ, є засобом, що гарантує цим країнам варіанти газопостачання, що "відповідає більш широкому контексту плану (енергетичної незалежності ЄС, – ред.) REPOwerEU та прагненню ЄС відмовитись у найкоротші терміни від російського постачання.

Представник ЄК зазначив, що "розглядаються різні сценарії". Комісія підготувала рекомендації щодо скорочення попиту на газ.

При цьому Макфі зазначив, що "імпорт російського газу, як і вугілля, сильно скоротився за останні роки".

"І ми готові йти далі, щоб досягти в майбутньому нуля", – додав він.

Відповідаючи на запитання, прессекретар підтвердив, що обсяг транзиту газу РФ через Україну, термін контракту з якого закінчиться наприкінці 2024 року, наразі становить близько 15 млрд кубометрів на рік.

Що відбувається з транзитом російського газу через Україну?

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з очільником уряду України Денисом Шмигалем заявив про домовленість про продовження транзиту російського газу після завершення чинного контракту, термін дії якого спливає наприкінці 2024 року.

Своєю чергою у пресслужбі українського уряду заявили, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але припустили інші домовленості з цього питання.

За даними агентства Bloomberg, навіть без нової угоди між "Нафтогазом" та "Газпромом" існує ймовірність того, що російський монополіст збереже маршрут постачання газу до ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні на аукціонах.

"Газпром" раніше використовував такі бронювання для постачання газу до Німеччини газогоном "Ямал-Європа", що проходить через Білорусь і Польщу. Але вони припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.