Велика Британія знайшла понад 200 компаній, залучених для обходу санкцій Росією

Сотні західних та російських компаній залучені до незаконних схем Кремля щодо уникнення санкцій та забезпечення прихованих поставок в Росію електронних компонентів, необхідних для виробництва зброї.

Про це заявив заступник директора британської організації Conflict Armament Research (CAR) Деміен Сплітерс під час слухань у Сенаті США, передає Укрінформ.

"Наразі ми в конфіденційному порядку визначили понад 200 компаній, проти яких не введені санкції і які представляють інтерес. Половина з них не є російськими", – сказав Сплітерс.

При цьому він підкреслив, що всі виявлені компанії пов’язані з придбанням або передачею напівпровідників для заводів російського ВПК.

Сплітерс зазначив, що ці дані збиралися під час досліджень сотень зразків озброєнь, які застосовувала РФ по Україні впродовж останніх двох років. Експерти задокументували більше 10 тис. напівпровідників та ідентифікували понад 250 різновидів електронних елементів, вироблених на Заході.

Як заявив під час слухань у Сенаті США представник британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Джеймс Берн, Росія розширює мережі закупівлі в обхід санкцій електроніки та іншої продукції з метою виробництва зброї для війни в Україні, для чого активно використовує офіцерів розвідки за кордоном, а також підкуповує іноземних громадян.

"Кілька недавніх випадків у Північній Америці та Європі показують, що російські закупівельні мережі продовжують активність у наших країнах та в інших частинах світу", – зауважив Берн.

Він зазначив, що під час нещодавнього розслідування RUSI спільно з голландськими та німецькими ЗМІ виявили мережі незаконних закупівель, що діяли в Німеччині, Литві й Гонконгу та забезпечували поставки до Росії.

"Іноді цими мережами керують навчені офіцери російської розвідки, а також люди, які працюють від їхнього імені. В інших випадках – це торгівля з чисто фінансовою мотивацією", – зазначив Берн.

Він уточнив, що йдеться насамперед про незаконне постачання мікроелектроніки, розробленої та виготовленої на Заході, яка використовується у виробництві російських дронів, ракет та інших видів озброєнь. Адже досі в уламках російських систем в Україні виявляють елементи передових технологій, виготовлених останнім часом, навіть ті, що призначені для роботи штучного інтелекту.

Крім того, Росія намагається отримати в обхід санкцій верстати, шарикопідшипники, вуглецеве волокно та полімери, а також датчики, камери, хімікати та багато інших видів товарів.

"У результаті ланцюги постачання для військових потреб РФ поширюються по всьому світу, часто беруть свій початок у країнах Північної Америки чи Європи та завершуються на військових заводах по всій Росії", – додав Берн.

Першу доповідь щодо обходу Росією санкцій RUSI оприлюднив у серпні 2022 року. У ньому були детально описали щонайменше 450 різних видів унікальних компонентів іноземного виробництва, які РФ незаконно отримувала для виробництва 27 різних видів зброї та військових систем. Більшість із компонентів виробляли американські компанії. Це засвідчило, що РФ мала до них доступ через власні схеми попри введені раніше санкції США.