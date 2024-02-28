"Укргідроенерго" та "Укрзалізниця" достроково сплатили державі дивіденди на понад 3 мільярди

Державне ПрАт "Укргідроенерго" перерахувало до державного бюджету 1,75 мільярда гривень дивідендів за 2023 рік.

Кошти сплатили державі авансом на виконання розпорядження Кабміну №163-р від 27 лютого, інформує пресслужба "Укргідроенерго".

Своєю чергою в "Укрзалізниці" повідомили, що компанія перерахувала до держбюджету 1,26 млрд грн у якості авансового платежу зі сплати дивідендів за 2023 рік.

"Це перший авансовий платіж, адже ще фіналізуємо консолідований звіт, який чітко визначить наш прибуток за підсумками роботи у 2023 році", – зазначив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

Цим розпорядженням Кабінет Міністрів зобов’язав шість державних компаній авансом сплатити до держбюджету не менше 50% дивідендів за 2023 рік.

Рішення стосується таких компаній:

АТ "НАК "Нафтогаз України";

АТ "Українська залізниця";

ПрАт "Укргідроенерго";

АТ "Українські енергетичні машини";

ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС";

АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.

Уряд змушений обмежувати видатки через нестачу коштів без допомоги від ЄС та США

Уряд вимушено призупинив або переніс частину бюджетних видатків у січні в умовах відсутності фінансової допомоги від міжнародних партнерів, пояснював голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За попередніми даними, доходи загального фонду державного бюджету у січні 2024 року зменшилися до 116 млрд гривень, порівняно із 127,1 млрд грн у грудні минулого року.

Водночас касові видатки загального фонду держбюджету у січні впали до 149,5 млрд гривень. Для порівняння, у грудні 2023 року видатки загального фонду держбюджету становили 401,4 млрд гривень, у листопаді – 285,7 млрд гривень, у жовтні минулого року – 228,5 млрд грн.

Зокрема, видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні 2024 року впали до 57,4 млрд грн, що майже вдвічі менше, ніж у грудні 2023 року (107,8 млрд грн). Видатки на придбання техніки, боєприпасів та продукції оборонного призначення для ЗСУ впали до 1,2 млрд грн, порівняно із 90,8 млрд у грудні минулого року.

При цьому фактичні державні запозичення до загального фонду бюджету за січень 2024 року становили 43,28 млрд грн, або 34,6% від запланованих на цей період. У підсумку, за січень 2024 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 14,9 млрд грн, порівняно з 285 млрд грн у грудні минулого року та 145,1 млрд грн – у листопаді.