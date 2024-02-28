Telegram запускає монетизацію каналів через рекламу. У Росії вона не працюватиме

У березні рекламна платформа месенджеру Telegram офіційно відкриється для всіх рекламодавців у майже 100 нових країнах. Власники каналів у цих країнах почнуть отримувати 50% усіх доходів, які Telegram отримує від показу реклами на своїх каналах.

"Трансляції каналів у Telegram щомісяця генерують 1 трлн переглядів. Наразі лише 10% цих переглядів монетизуються за допомогою Telegram Ads – інструменту просування, розробленого з урахуванням конфіденційності", – повідомив засновник месенджеру Павел Дуров.

Він пояснив, що для того аби забезпечити швидкі та безпечні платежі за рекламу та зняття коштів, буде використовуватися виключно блокчейн TON.

"Подібно до нашого підходу з іменами користувачів Telegram на Fragment, ми будемо продавати рекламу та ділитися доходом із власниками каналів у Toncoin. Це створить доброчесне коло, у якому творці контенту зможуть або перевести в готівку свої тонкойни, або повторно інвестувати їх у просування та оновлення своїх каналів", – зазначив Дуров.

Однак, як повідомило видання The Bell із посиланням на джерела, монетизація Telegram не працюватиме в Росії та країнах СНД.

Програма монетизації діятиме лише на тих ринках, де ще не працювала рекламна модель Telegram, запущена у 2021 році.

У Росії її реклама в Telegram з'явилася ще наприкінці 2021 року, але монетизації для адміністраторів каналів вона не передбачає. Telegram продає рекламу сам, через уповноважені агентства, що викуповують "ефірний час" у великих каналах великими лотами.