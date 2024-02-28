У Львові запустили онлайн-карту з безбар’єрними закладами та місцями
Львівський туристичний офіс створив карту "Доступне місто", яка допоможе знайти безбар’єрні заклади та місця. На мапі вже позначені понад 100 доступних місць Львова, які для зручності розподілені на категорії.
Як ідеться в повідомленні Львівської міської ради, на карті можна знайти не лише місця харчування, а й музеї, театри, комунальні установи, муніципальні центри, заклади охорони здоров'я, парки та торговельно-розважальні центри, які відповідають усім нормам інклюзивності.
Основні переваги карти "Доступне місто":
- всі інклюзивні місця зібрані в одному місці;
- зручний пошук: категорії об'єктів полегшують навігацію користувачам;
- постійне оновлення: мапу будуть поповнювати новими об'єктами для максимальної користі;
- мапа доступна на будь-якому пристрої з підключенням до інтернету, тож не потрібно завантажувати додаткові програми.
Переглянути доступні місця у Львові можна за посиланням.
Надіслати свої пропозиції можна через форму, щоб покращити корисність та повноту інформації на карті.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль