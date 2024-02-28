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На Рівненщині провели "бурштиновий" аукціон. Бюджет отримав 3,5 мільйона

янтарь

Державний бюджет отримав 3,5 млн грн на "бурштиновому" аукціоні за спецдозвіл на ділянку "Крючкова" в Рівненській області.

Про це повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"3,5 млн грн до держбюджету. В області відбувся черговий "бурштиновий" аукціон корисних копалин. Мова йде про ділянку "Крючкова" площею 39,4 га у Вараському районі", – розповів Коваль.

Він нагадав, що спеціальний дозвіл надає право переможцю проводити геологічне вивчення бурштину,  також дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням.

З 2020 року в області реалізували 76 таких дозволів на загальну суму понад 118 млн грн.

"Разом з цим, продаж спеціальних дозволів на відкритих електронних торгах дав можливість врегулювати ситуацію з незаконним видобутком бурштину на Рівненщині", – зазначив Коваль.

Автор: 

аукціон (1341) бурштин (92) Рівненська область (176)


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