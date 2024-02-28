Комітет не підтримав блокування рахунків ухилянтів

Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради продовжив роботу з підготовки до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Про результати по розглянутих за два дні напрямках повідомила народна депутатка з фракції "ЄС" Ірина Фріз.

Так, Комітет не підтримав:

обмеження щодо виїзду за кордон;

блокування рахунків;

електронні повістки;

електронний кабінет як обов’язок, але підтримав як право, тобто можливість для військовозобов’язаних, резервістів та призовників використовувати цей механізм для оновлення данних тощо;

зниження віку з 27 до 25, адже є ухвалений ВР закон, який вже майже рік не підписано.

"Не дійшли згоди щодо обмеження консульських послуг – голоси розділились 50/50. Будемо працювати над цим питанням під час розгляду правок", – додала Фріз.

Вона зазначила, що обмеження консульських послуг для украінців за кордоном не лише не матиме позитивного ефекту для питання мобілізаціі, а й матиме негативні наслідки – підрив довіри громадян до власної держави, зниження мотивації щодо захисту інтересів України в країнах-перебування, збільшення тих, хто взагалі буде відмовлятись від громадянства України.

"Слід зазначити, що пропозиція щодо обмеження надання консульських послуг надійшла від МЗС, що породжує зустрічне питання – розуміння ними наслідків від цієі хибної ініціативи для держави в цілому. Будемо боротись за зняття цієї норми", – додала депутатка.

Окрім того, було обговорено питання звільнення від призову під час мобілізаціі.

Підтримано звільнення:

тих, у кого на утриманні троє і більше дітей, крім тих, в кого заборгованість по сплаті аліментів;

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі;

опікуни особи, яка визнана судом недієздатною;

члени сім’ї І та ІІ ступеню споріднення особи з інвалідністю І та ІІ групи;

було наголошено на необхідності врегулювати питання звільнення від мобілізаціі осіб, на утриманні яких знаходяться хворі, які потребують постійного догляду.

"Наполягала на знятті 50% бронювання для держслужбовців категорії "Б", "В" та поверненнюя до чинної редакції, що також вже підтримує і Мінеконом і МО. Комітет підтримав першу редакцію, тому будемо це питання також відстоювати під час правок", – також заявила Фріз.

Водночас, було обговорено питання форми залучення поліції до заходів сповіщення за участі ТЦК СП. Також нормативно визначено критеріі бронювання для Нацпола.

омітет підтримав надання права засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізаціі.

"Завтра Комітет продовжує роботу з затвердження напрямків. Після цього перейдемо до розгляду правок", – підсумувала Фріз.