Фонд держмайна втретє виставив на приватизацію Ганнопільський спиртзавод на Хмельниччині

Фонд державного майна України повторно виставив на приватизацію Ганнопільський спиртзавод на Хмельниччині.

Як ідеться в повідомленні ФДМУ, Ганнопільський спиртзавод заснований у 1891 році, вже у 1980-х роках він був серед лідерів аналогічних заводів України. Тоді підприємство за добу виробляло до 20 тис. літрів спирту вищого очищення, передає Інтерфакс-Україна.

Сировину завод закуповував у місцевих аграріїв. На рубежі 2000-х років почав виготовляти і газовані напої. Було відкрито кілька фірмових магазинів. Згодом через зміну менеджменту та падіння попиту на продукцію завод втратив свої потужності.

З 2011 року завод не працює.

Площа приміщень спиртзаводу складає 10,21 тис. кв. м, сюди входять 62 будівлі: адмінприміщення, склади, цехи, майстерні, спиртосховища, стайня, водоочисна споруда та свердловини. У складі майна об'єкта є виробниче устаткування.

Загальна площа двох земельних ділянок, на яких розташовано актив, становить 16,1 га. Усі вони розташовані у Хмельницькій області.

Окрім нерухомості, обладнання та земельних ділянок додаткова перевага – місце розташування. Підприємство знаходиться біля річки Жариха, тож додатковим активом є джерельна вода. Вона була основою для виробництва газування та спиртів класу "Екстра" та "Люкс".

"Підприємство розташоване за 35 км від автомагістралі міжнародного значення Е40, що може стати значною перевагою для релокації бізнесу з окупованих територій. Добре підходить для розвитку харчової промисловості або переробки аграрної продукції. Крім того, місцева громада зацікавлена у розвитку "старих" промислових зон, придатних до інвестування", – наголосили у Фонді.

Крім ставки новий власник має сплатити 16,8 млн грн боргів перед працівниками та бюджетом, а також зберігати колектив протягом шести місяців із дня вступу до права власності.

Стартова вартість підприємства – 3,82 млн грн.

Реєстрація на участь у торгах триватиме до 4 березня, 20:00. Аукціон призначено на 5 березня.

ФДМУ в 2023 році виставляв Ганнопольський спиртзавод на аукціон. На першому з них інвестор запропонував 2,6 млн грн., проте не сплатив лот і втратив 400 тис. грн. гарантійного внеску.