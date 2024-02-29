Нам тут жити: "Київстар" та "Повернись живим" передали обладнання для розмінування

Спільний благодійний проєкт задля пришвидшення розмінування від мобільного оператора "Київстар" і фонду "Повернись живим" успішно завершено. У межах ініціативи передано всі комплекти необхідної техніки, автівки та набори сучасного обладнання для знешкодження мін та боєприпасів захисникам 146 інженерно-саперних груп ЗСУ.

Як повідомляє пресслужба компанії, кожна група отримала новий пікап, квадрокоптер, планшет, радіостанції, персональні та групові набори для розмінування, металошукач, підривну машинку із зарядним пристроєм і підсумком тощо. Між групами військових частин розподілили 42 модульні вибухозахисні костюми "Яровит".

Із травня 2023 року тривала фандрейзингова кампанія на забезпечення транспортом та обладнанням для розмінування саперів Сил підтримки ЗСУ. Загалом акумульовано 180 млн грн завдяки внескам небайдужих українців, іноземних партнерів, абонентів і співробітників мобільного оператора, представників бізнесу та культури.

"Київстар" перерахував на збір понад 61 млн грн, з яких прямий благодійний внесок компанії – 31,5 млн грн і понад 29 млн грн перераховано завдяки підключенням Суперсили "Допомога ЗСУ", майже 700 тис. грн – внески співробітників мобільного оператора.

"Я щиро дякую нашим саперам, які очищають Україну від небезпечного спадку війни та дякую кожному, хто підтримав ініціативу "Нам тут жити". Об’єднавшись, ми перевищили амбітну мету в 175 млн грн і зібрали 180 млн грн, які допоможуть захисникам робити наші землі безпечними для життя", – зазначив Олександр Комаров, генеральний директор "Київстар".

Нагадаємо, що "Нам тут жити" – спільна ініціатива мобільного оператора та фонду компетентної допомоги армії "Повернись живим" за партнерської підтримки групи "1+1 media". 100% зібраних коштів спрямовані на закупівлю екіпірування, обладнання та транспорту для саперів ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити захисників, які займаються розмінуванням, і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечних для людей наслідків війни й окупації.

"Підрозділи Сил підтримки ЗСУ розміновують як деокуповані Харківщину та Київщину, так і райони Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя, де тривають бойові дії. Ми почали передавати інженерно-саперним групам прохідні надійні авто й обладнання за проєктом "Нам тут жити" влітку торік. Це вже суттєво підсилило саперів у виконанні завдань із розмінування та інженерної розвідки і врятувало не одне життя", – говорить директор Фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.