В Україні третій день поспіль профіцит електроенергії. Надлишки передають Польщі
В Україні третю добу поспіль фіксують профіцит електроенергії. Причина – сонячна погода та відповідно активна робота сонячних електростанцій.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Унаслідок цього, вчора на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі – з 11:00 до 16:00 години та сумарною величиною 988 МВт-год.
Також зменшувалося навантаження об`єктів відновлювальної енергетики величиною 491 МВт. Водночас профіцит електроенергії прогнозується і на сьогодні.
Як додали в Міненерго, у резерві перебуває 21 одиниця обладнання теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2497 МВт-год, також передбачається експорт – до 4797 МВт-год.
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