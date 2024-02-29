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Новини
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В Україні третій день поспіль профіцит електроенергії. Надлишки передають Польщі

електроенергія,електрика,світло,леп

В Україні третю добу поспіль фіксують профіцит електроенергії. Причина – сонячна погода та відповідно активна робота сонячних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Унаслідок цього, вчора на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі – з 11:00 до 16:00 години та сумарною величиною 988 МВт-год.

Також зменшувалося навантаження об`єктів відновлювальної енергетики величиною 491 МВт. Водночас профіцит електроенергії прогнозується і на сьогодні.

Як додали в Міненерго, у резерві перебуває 21 одиниця обладнання теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2497 МВт-год, також передбачається експорт – до 4797 МВт-год.

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електроенергія (4246) профіцит (73) Міненерго (923)


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Пусть поляки выкинут электроэнергию на землю, как зерно как эти фермеры допустили такое ?
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29.02.2024 10:42 Відповісти
Тобто дешева електроенергія пшеків влаштовує.
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29.02.2024 12:00 Відповісти
шоп ті кляті ляхи згоріли
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29.02.2024 15:02 Відповісти
Це просто неприховане шкідництво.
Краще б криптовалюту майнили. Для ЗСУ.
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29.02.2024 17:30 Відповісти

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