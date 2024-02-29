В Україні третій день поспіль профіцит електроенергії. Надлишки передають Польщі

В Україні третю добу поспіль фіксують профіцит електроенергії. Причина – сонячна погода та відповідно активна робота сонячних електростанцій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Унаслідок цього, вчора на запит "Укренерго" надлишки електроенергії передавалися до Польщі – з 11:00 до 16:00 години та сумарною величиною 988 МВт-год.

Також зменшувалося навантаження об`єктів відновлювальної енергетики величиною 491 МВт. Водночас профіцит електроенергії прогнозується і на сьогодні.

Як додали в Міненерго, у резерві перебуває 21 одиниця обладнання теплової генерації. Також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 2497 МВт-год, також передбачається експорт – до 4797 МВт-год.