Українські виробники з початку року випустили близько 200 тисяч дронів

Упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники випустили близько 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Forbes.

"Президент говорив про 1 млн мільйон дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", – зазначила вона.

За словами урядовці, цього року спроможності виробництв досягнуть рівня 2 млн дронів різних типів, у тому числі FPV.

Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило" та легкі розвідувальні дрони, які можна назвати аналогом Mavic.

Як повідомлялося, наразі законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що за пів року українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали російський оборонпром.