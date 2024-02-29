БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 240 22

Українські виробники з початку року випустили близько 200 тисяч дронів

дрони,fpv

Упродовж січня-лютого 2024 року українські виробники випустили близько 200 тисяч FPV-дронів.

Про це повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр, передає Forbes.

"Президент говорив про 1 млн мільйон дронів – наші потужності вже дозволяють виготовити стільки, і навіть більше", – зазначила вона.

За словами урядовці, цього року спроможності виробництв досягнуть рівня 2 млн дронів різних типів, у тому числі FPV.

Гвоздяр додала, що наразі у розробці перебувають FPV-дрони типу "крило" та легкі розвідувальні дрони, які можна назвати аналогом Mavic.

Як повідомлялося, наразі законтрактовано вже понад 50% із передбачуваного 1 млн дронів українського виробництва.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров казав, що за пів року українські виробники за кількістю дронів-камікадзе наздогнали російський оборонпром.

Автор: 

безпілотник (536) дрони (363)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+9
Питання - за чий кошт? Знов за народні гроші, зібрані волонтерами? Чому про це скромно умалчіваєт заступниця міністра??
показати весь коментар
29.02.2024 12:05
+9
А це не ті, що нам якщо не помиляюсь Великобританія обіцяла 250 000 ?
показати весь коментар
29.02.2024 12:07
+6
але МО їх не закуповує...
показати весь коментар
29.02.2024 12:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це на день по 3333 на фронт, а що тоді везуть волонтери і куди й куди Україна їх відправляє, що на дві армії?
показати весь коментар
29.02.2024 11:59 Відповісти
урядовий фпіві суслік... На фронті лише волонтерські старання видно, які zeмразі приписують собі
показати весь коментар
29.02.2024 19:30 Відповісти
Питання - за чий кошт? Знов за народні гроші, зібрані волонтерами? Чому про це скромно умалчіваєт заступниця міністра??
показати весь коментар
29.02.2024 12:05 Відповісти
А це не ті, що нам якщо не помиляюсь Великобританія обіцяла 250 000 ?
показати весь коментар
29.02.2024 12:07 Відповісти
Спочатку зрадів, а потім прочитав
повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості
показати весь коментар
29.02.2024 12:09 Відповісти
але МО їх не закуповує...
показати весь коментар
29.02.2024 12:14 Відповісти
Є нюанс: ці дрони МО не закуповує для армії
показати весь коментар
29.02.2024 13:02 Відповісти
шта?
показати весь коментар
29.02.2024 13:41 Відповісти
І успішно продають їх на промі за завищеними цінами!
показати весь коментар
29.02.2024 14:37 Відповісти
Ми догонім, і перегонім.....
От суки брехливі....
показати весь коментар
29.02.2024 14:37 Відповісти
А ми на державному заводі ремонтували нашу бойову машину за власний кошт: вибір був невеликий - або офіційно її ремонтуватимуть дууууужееее доооовгоо, або ми скидаємося...
показати весь коментар
29.02.2024 14:51 Відповісти
ублюдочних керівників того заводу в окопи
показати весь коментар
29.02.2024 19:32 Відповісти
А чому ж тоді переважна більшість військових й притомних людей, знайомих безпосередньо з сітуацією, постійно зауважують, що більшість дронів постачають волонтери. Тобто: або військові й волонтери брешуть або бреше влада через спікерів МОУ.
показати весь коментар
29.02.2024 14:58 Відповісти
ригоаналам віри немає
показати весь коментар
29.02.2024 19:33 Відповісти
*******, бо ніхто ці дрони на фронті не бачить.
показати весь коментар
29.02.2024 15:00 Відповісти
Знаєм, прахаділі, черговий мільярд дерев...
показати весь коментар
29.02.2024 20:17 Відповісти
ці 200 тисяч дронів за два місяці) напевне зелеботи ночами стругали з міліарда дерев... Ну нічого скоро мацкву будемо брати, коли кулебині лопати ці дрони скидатимуть на кремль
показати весь коментар
29.02.2024 20:45 Відповісти
І де вони ?
показати весь коментар
29.02.2024 21:32 Відповісти
Це все із ряду недавніх заяв - у нас є далекобійні засоби ураження ( без конкретики ракети чи дрони) на 700 км, а ми вже наростили виробництво снарядів і мін, і досягли випуску аналогів шахедів до рівня росії, але напрошується просте питання, а де результати цих заявлених "досягнень" - їх щось не бачимо, але з Авдіївки прийшлося відступити, ще й з велими втратами і полоненими і відступ, хай і помаленько, триває.
показати весь коментар
29.02.2024 23:21 Відповісти
Хіба що язиком 200 000 , де там таких дебілів набирають , вони там всі забрехалися гниди .
показати весь коментар
01.03.2024 03:42 Відповісти
Весна прийшла- брехня ще більш зазеленіла
показати весь коментар
01.03.2024 09:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 