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Новини
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Аудитори Міноборони виявили безпідставні виплати військовим у чотирьох областях

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Аудитори Міністерства оборони встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Йдеться про незаконні виплати на понад 180 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Зокрема, йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Загалом таких порушень встановлено на суму 186,6 млн грн.

За рішеннями Міноборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.

Автор: 

виплати (469) Міноборони (964) військовослужбовці (317)


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Із грошового забезпечення за послідуючі місяці - вирахувати!
Начфінам - праву руку відрубати!
А як інакше.....?
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29.02.2024 13:34 Відповісти
Поки мобілізовані цивільні воюють, військові в тилу привласнили майже 187 млн. грн. І це тільки те, що виявили (а ще ж чимало не знайшли, чи свідомо "не побачили"). А народ ще дивується, чому під час війни у їх дружин та дітей престижні іномарки з салону в той час, як доводиться скидатися не лише на старі пікапи, а й на запчастини для рідних на передовій.
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29.02.2024 13:51 Відповісти
Такі випадки на жаль чи не у всіх військових частинах
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29.02.2024 13:55 Відповісти
Ого! Тепер до бюджету в заживемо. Як завжди, знаходять щось, яке ще треба доводити.
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29.02.2024 14:21 Відповісти
За рішеннями Міноборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків, а як вони відшкодують загиблих через нехватку цих війскових на фронті, не закуплені за ці гроші зброю коптери знаряддя, чи ліпше викладати потім відосики з проханням до людей про допомогу?
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29.02.2024 14:48 Відповісти
А шо можна вірити зе-аудиторам? Ще вчора ці мразі стягували кошти із оборонних підприємств бо ті мають працювати безприбутку
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01.03.2024 06:46 Відповісти

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