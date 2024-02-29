Аудитори Міноборони виявили безпідставні виплати військовим у чотирьох областях

Аудитори Міністерства оборони встановили, що окремим військовослужбовцям безпідставно виплачували додаткову грошову винагороду. Йдеться про незаконні виплати на понад 180 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що фактично низка військовослужбовців перебували у пунктах постійної дислокації та виконували функціональні обов’язки, не пов’язані з веденням бойових дій, але отримували бойові доплати.

Зокрема, йдеться про факти виявлення відповідних наказів у військових частинах на Київщині, Житомирщині, Хмельниччині та Полтавщині.

Загалом таких порушень встановлено на суму 186,6 млн грн.

За рішеннями Міноборони, усі матеріали аудитів передано до правоохоронних органів для встановлення ступеня вини посадових осіб та відшкодування завданих державі збитків.