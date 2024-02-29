"Ощадбанк" достроково перерахував дивіденди до держбюджету

Державний "Ощадбанк" авансом перерахував до державного бюджету дивіденди на 700 мільйонів гривень.

Ця сума орієнтовно становить 50% від суми дивідендів, які мають бути сплачені державі банком за 2023 рік, повідомляє пресслужба банку.

Крім того, банк спрямував до держбюджету 4,7 млрд грн податку на прибуток. Сума податку становить 50% від прибутку банку до оподаткування.

Як повідомлялося, за попередніми результатами 2023 року державний "Ощадбанк" отримав рекордні 9,5 млрд грн прибутку до оподаткування. Чистий прибуток після оподаткування становить 4,75 млрд грн. На фінальний обсяг чистого прибутку 2023 року суттєво вплинуло збільшення ставки податку на прибуток банківських установ (з 18% до 50%).

"Ощадбанк" посідає друге місце в банківській системі за обсягом чистих активів та коштів клієнтів та перше – за кількістю відділень, яких нараховується близько 1200.

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Як повідомлялося, раніше "Укрнафта" сплатила авансом дивіденди державі на 3,9 млрд грн. Загалом компанія сплатить до держбюджету у 2024 році понад 8 млрд грн дивідендів, що удвічі більше, ніж сумарно за 10 років.

Своєю чергою "Укргідроенерго" перерахувало до державного бюджету 1,75 мільярда гривень дивідендів за 2023 рік, а "Укрзалізниця" – 1,26 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів зобов’язав шість державних компаній авансом сплатити до держбюджету не менше 50% дивідендів за 2023 рік.

Рішення стосується таких компаній:

АТ "НАК "Нафтогаз України";

АТ "Українська залізниця";

ПрАт "Укргідроенерго";

АТ "Українські енергетичні машини";

ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС";

АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

За даними Міністерства фінансів, це дозволить забезпечити надходження до державного бюджету у лютому на 3 млрд грн.