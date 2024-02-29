На Запоріжжі зменшать тривалість комендантської години

На території Запоріжжя та Запорізького району зменшать тривалість комендантської години.

Про це під час брифінгу повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає Укрінформ.

"На Раді оборони області буде прийнято рішення про зміну комендантської години на території Запоріжжя та Запорізького району. Буде розпочинатися не з 23:00 години, а з 24:00", – зазначив він.

За його словами, зменшити комендантську годину дозволило військове керівництво, враховуючи безпекову ситуацію.

Раніше комендантська година у регіоні діяла з 23:00 до 05:00 години ранку.