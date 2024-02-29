"Складова інформаційної безпеки": У РНБО виступили проти блокування Telegram

Заблокувати месенджер Telegram в Україні неможливо, водночас зараз український сегмент у Telegram є складовою інформаційної безпеки.

Про це голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив на своєму каналі у цьому месенджері.

"Заборонити/заблокувати Телеграм в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть. Повірте, знаю про що кажу. І взагалі, треба розділяти медіа в Телеграмі, які люди читають, а також спілкування в Телеграмі між собою", – написав Коваленко.

За його словами, український сегмент у Telegram є складовою інформаційної безпеки.

"Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО", – вважає Коваленко.

Водночас він зауважив, що використовувати цей месенджер для спілкування потрібно за умови дотримання певних правил.

"Це окрема розмова про безпеку. Тому я за те, щоб розділяти ці поняття", – додав Коваленко.

Раніше у лютому представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов заявив, що Telegram містить "цілу низку загроз" для безпеки. За його словами, мова йде не про окремі канали чи медіа, а платформу в цілому.

Що відомо про можливу співпрацю Telegram і російської влади?

Нагадаємо, у березні 2021 року створений з ініціативи Володимира Путіна та Дмитра Мєдведєва Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) інвестував у Telegram спільно з Mubadala Investment Company.

Перед цим засновник Telegram Павєл Дуров визнав, що месенджер заблокував низку опозиційних російських каналів. За словами Дурова, ці канали публікували телефонні номери та адреси суддів, прокурорів та силовиків, причетних до придушення протестних акцій у РФ, що суперечить правилам.

У червні 2020 року Роскомнагляд відмовився від вимоги щодо обмеження доступу до месенджера Telegram, пояснивши своє рішення готовністю засновника Telegram Павла Дурова співпрацювати з російськими правоохоронними органами та "протидіяти тероризму та екстремізму".

Видання New York Times писало, що російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) отримала інструменти, які дозволяють їй відстежувати трафік у зашифрованому листуванні в месенджерах Telegram, WhatsApp і Signal.

Крім того, використовувати на роботі месенджер Telegram, створений росіянином Павлом Дуровим, заборонили аналітикам ЦРУ США та низки відомств інших країн, що працюють із таємною інформацією.