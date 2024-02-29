ІТ-армія України атакувала найбільший інтернет-портал в Росії Mail.ru

Найбільший безкоштовний сервіс електронної пошти в Росії Mail.ru зупинився завдяки роботі української ІТ-армії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Кажемо "Па-па" Mаil.гu. ІТ-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безоплатний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі користувачі, які перебувають поза територією Росії, та частина внутрішніх юзерів втратили доступ до своїх акаунтів.

"Доступ до емейлу це не тільки пошта, це можливість відновлення паролів, проходження двофакторної верифікації, доступу до девайсів", – уточнили в Мінцифри.

Як повідомлялося, у січні українські хакери зламали великий російський дослідницький центр космічної гідрометеорології.