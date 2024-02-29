Київрада збільшила видатки на допомогу військовим до 5 мільярдів гривень
Київська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.
"Це кошти, зокрема, на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА та забезпечення наших захисників дронами", – зазначив він.
Крім того, у цю суму закладені 1,5 млрд грн на реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення.
Як нагадав Кличко, попередньо в міському бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд грн. За його словами, збільшення бюджету для допомоги українським військовим 5 млрд грн – не останнє.
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