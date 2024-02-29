Київрада збільшила видатки на допомогу військовим до 5 мільярдів гривень

Київська рада збільшила видатки на програму "Захисник Києва" до майже 5 млрд грн.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

"Це кошти, зокрема, на матеріально-технічне забезпечення сил оборони та безпеки, на матеріально-технічне забезпечення підготовки операторів БПЛА та забезпечення наших захисників дронами", – зазначив він.

Крім того, у цю суму закладені 1,5 млрд грн на реконструкцію та будівництво споруд цивільного захисту населення.

Як нагадав Кличко, попередньо в міському бюджеті на програму було заплановано 1,5 млрд грн. За його словами, збільшення бюджету для допомоги українським військовим 5 млрд грн – не останнє.