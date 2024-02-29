Суд арештував майно ексдепутата від "Опоблоку" Долженкова

Суд наклав арешт на майно колишнього народного депутата від фракції "Опозиційний блок" Олександра Долженкова, якого підозрюють його у незаконному одержанні компенсації за оренду житла в Києві.

Таке рішення Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила 20 лютого, повідомляє "Слово і діло".

ВАКС 2 лютого спочатку відмовився накласти арешт на майно Долженкова: 1/2 частину будинку; 1/2 частину земельної ділянки; машиномісце; 2/3 частини квартири і автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2012 року випуску.

Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення в Апеляційній палаті ВАКС, яка скасувала рішення першої інстанції та арештувала майно Долженкова, яке зараз зареєстроване на його дружину.

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Нагадаємо, НАБУ і САП повторно повідомили про підозру екснардепу Олександру Долженкову. За версією слідства, він з квітня 2015 по грудень 2018 року незаконно одержав від Апарату Верховної ради компенсацію за оренду житла, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.

Однак депутат приховав наявність власної квартири на Печерську і за майже два з половиною роки незаконно отримав на картку 700,28 тис. грн.