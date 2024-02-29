Путін анонсував підвищення податків для заможних росіян

Російська влада має намір знову змінити систему оподаткування для фізичних осіб і компаній, щоб люди та бізнес, які отримують високі доходи, платили більше до бюджету.

Про це заявив президент РФ Владімір Путін під час послання Федеральним зборам 29 лютого, передає The Moscow Times.

"Пропоную продумати підходи модернізації нашої фіскальної системи до більш справедливого розподілу податкового навантаження в бік тих, хто має вищі особисті та корпоративні доходи", – сказав Путін.

Він додав, що уряду та Держдумі РФ доручено "найближчим часом" подати "конкретний комплекс пропозицій та зафіксувати їх законодавчо до 2030 року".

Йдеться про введення в Росії прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), розповіло джерело, близьке до адміністрації президента РФ. Уже зараз громадяни, які заробляють понад 5 млн руб. на рік, платять 15% свого доходу замість стандартних 13%.

Нові параметри ПДФО Путін не уточнив.

Але законодавчі ініціативи щодо диференціації оподаткування, про які говорив президент Росії, вже готові та будуть опрацьовані цього року, повідомив голова Мінфіну РФ Антон Силуанов.

За словами співрозмовника видання, крім ПДФО, йдеться також про податок на надприбутки корпорацій. Введений минулого року як разова акція так званий windfall tax може стати постійним.