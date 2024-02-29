БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 339 11

В Україні дозволили проводити вакцинацію в аптеках

вакцина,вакцинація

Кабінет Міністрів дозволив проводити профілактичну вакцинацію в аптеках.

Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови наявності ліцензії на медпрактику, проходження фармацевтами спеціального щорічного навчання з питань вакцинації, також набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах, передає Інтерфакс-Україна.

Відповідна постанова уряду про внесення змін до ліцензійних умов проведення госпдіяльності з медичної практики, ухвалена 27 лютого, набуде чинності за три місяці з дня опублікування.

Як уточнили в Міністерстві охорони здоров'я, наразі відомство відпрацьовує механізм проведення вакцинації в аптеках.

Автор: 

вакцина (889) аптека (101)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+2
авжеж, бо гідні...зараз ще й укрпошта розвозить ліки, то чому б і їй заодно не надати таких дозволів на вакцинацію
показати весь коментар
29.02.2024 19:48
+1
Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови...набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.
показати весь коментар
29.02.2024 18:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а минет в аптеках мона?
показати весь коментар
29.02.2024 17:05 Відповісти
А коли вже в туалетах буде?
показати весь коментар
29.02.2024 17:12 Відповісти
Плюсую
показати весь коментар
29.02.2024 17:32 Відповісти
авжеж, бо гідні...зараз ще й укрпошта розвозить ліки, то чому б і їй заодно не надати таких дозволів на вакцинацію
показати весь коментар
29.02.2024 19:48 Відповісти
оцє й є перемога...така буденна - тиха,без натяку зради і надії.уколовся - і хуже нє будєт.
показати весь коментар
29.02.2024 18:08 Відповісти
А якщо в людини при вакцинації виникне анафілактичний шок,що тоді?Чи зможе фармацевт надати негайно невідкладну допомогу?
показати весь коментар
29.02.2024 18:30 Відповісти
Аптечні установи зможуть проводити профілактичну вакцинацію за умови...набуття навичок надання догоспітальної допомоги при невідкладних станах.
показати весь коментар
29.02.2024 18:33 Відповісти
Не мудруйте,бо при анафілаrтичному шоці різко знижується артеріальний тиск,виникає реальна загроза життю. Тому пацієнту необхідне негайне внутрішньовенне введення необхідних ліків. Чи зможе в паніці медик,чи медики які ніколи не робили внутрішньовенні інєкціїї щось вдіяти?Повірте,досвідченним медичним сестрам та лікарям не завжди вдається попасти інєкційною голкою швидко у вену пацієнта. А у випадку смерті людини внаслідок анафілактичного шоку -хто буде нести відповідальність?Знову родичам "бігати"по судах та шукати правди?
показати весь коментар
01.03.2024 09:58 Відповісти
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
показати весь коментар
29.02.2024 18:37 Відповісти
Знову ці злочинці в білих халатах хочуть колоти українців шмурдяком, щоб їх більше вимерло.
показати весь коментар
29.02.2024 19:54 Відповісти
Фармацевтичні заклади та медичні заклади,що надають невідкладну чи планову медичну допомогу населенню не мають прямого зв'язку між собою.Ніхто нікого не заставляє вакцинуватись.А перед тим як всіх медиків називати злочинцями-подивіться на себе в дзеркало.
показати весь коментар
01.03.2024 10:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 