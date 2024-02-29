Кабмін дозволив виводити валюту для оплати перельотів Зеленського

Кабінет Міністрів вніс нерегулярні авіаційні перевезення, теоретичну і практичну підготовку льотного складу державного авіапідприємства "Україна" до переліку критичних послуг, для оплати яких Нацбанку України рекомендовано дозволити переказ валюти за кордон.

Відповідні зміни до постанови №153 "Про окремі питання забезпечення здійснення імпорту" Кабмін затвердив 23 лютого, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, держпідприємству дозволено оплачувати імпорт:

послуг з нерегулярних авіаційних перевезень (послуги пасажирського повітряного транспорту для виконання літерних перевезень та резервування основного повітряного судна для виконання літерних перевезень);

послуг у сфері професійної підготовки (послуги з теоретичної та практичної підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" згідно із затвердженими програмами підготовки. Початкова підготовка адміністратора EFB).

Включення цих послуг до переліку критичного імпорту надасть змогу купувати валюту для їх оплати.

Уряд за рекомендацією Національного банку досі зберігає обмеження на оплату послуг та робіт, для імпорту яких потрібно купувати валюту, відмовившись від переліку критичного імпорту товарів влітку 2022 року.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року литовська компанія J&C Aero завершила масштабну реконструкцію салону літака президента України Airbus A319 CJ, який експлуатує державне авіапідприємство "Україна".

Тоді в авіалайнері оновили тканинні покриття, внутрішнє облицювання, представницькі сидіння і дивани, килими, ламінат та інші частини салону, а також підготували літак для інтеграції нової розважальної системи (IFE).

Вперше з моменту повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив голову держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.

Читайте також: З аеропорту "Бориспіль" евакуювали найбільший в Україні пасажирський літак. ВIДЕО

Нагадаємо, перед другим туром президентських виборів Володимир Зеленський обіцяв продати літаки президентської авіакомпанії "Україна", проте після обрання його президентом передумав.

Нагадаємо, авіакомпанія "Україна" Державного управління справами отримала літак Аirbus 319-115 (реєстраційний номер UR-ABA) після модернізації за спецзамовленням у США в 2010 році.

Салон авіалайнера складається з приміщень для президента, а також членів делегації та супроводжуючих осіб. Президентський відсік складається з робочого кабінету (приблизно 3х3 м), місця для відпочинку (приблизно 2х2,5 м) та санвузла. У салоні для офіційних делегацій встановлено 12 крісел, оббитих шкірою та шкірозамінником. У салоні для супроводжуючих осіб крісла обшиті шкірозамінником.

Державне авіапідприємство "Україна" – українська авіакомпанія, яка обслуговує найвищих посадових осіб держави і підпорядковується Державному управлінню справами (ДУС). Не виконує регулярних авіаперевезень.

На балансі ДАП "Україна" перебувало сім повітряних суден: літаки A-319-115, Ан-74ТК-300Д, Ан-148-100В, два вертольоти Мі-8МТВ-1 та два літаки Іл-62М. Два останні - виведені з експлуатації, а один з гелікоптерів не виконує польотів з технічних причин.