Статки українських співзасновників Grammarly зменшилися до $1,9 мільярда, – Forbes

Forbes оновив оцінку статків співзасновників Grammarly – українців Олексія Шевченка та Максима Литвина. Згідно з даними Real Time Billionaires, їхні частки в компанії подешевшали на майже 14%, і зараз кожен володіє активами на суму $1,9 млрд.

Як пише AIN.UA, зараз Шевченко та Литвин посідають 1644 місце в списку найбагатших людей світу.

Рік тому вони перебували на 1322 та 1333 місцях відповідно.

Орієнтовна капіталізація Grammarly становить $8,1 млрд, за оцінкою Forbes. Торік капіталізація становила $9,8 млрд.

Оновлена оцінка базується на тому, що співвласники мають близько 23% акцій компанії. Grammarly не розголошує цифри розподілу власності.

"Будь-які розрахунки Forbes для оцінки чистої вартості наших засновників є неточними", – йдеться в письмовій відповіді пресслужби Grammarly.

Grammarly заснували у 2009 році троє українців: Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. У 2021 році компанія залучила $200 млн інвестицій, що оцінило Grammarly у $13 млрд. Завдяки цьому Литвин та Шевченко стали доларовими мільярдерами. У 2021 році частки Шевченка та Литвина оцінювалися у $4 млрд кожна, у грудні 2022 року – $2,2 млрд.

Серед причин падіння називають загальний спад на ринку стартапів: у 2022 році статки 44 засновників єдинорогів Forbes зменшилися на $96 млрд; зниження обсягу венчурних інвестицій: у 2022 році обсяг глобальних венчурних інвестицій просів на 35%; звільнення у Grammarly: на початку лютого 2024 року компанія звільнила 230 спеціалістів (5% штату); сповільнення темпів зростання виторгу: у 2023 році виторг Grammarly виріс на 24% (до $125 млн), але динаміка росту впала на 10% порівняно з 2022 роком.

Із близько 230 скорочених членів команди Grammarly, 37 з яких – в Україні. Компанія зазначала, що реструктуризація не пов’язана з необхідністю оптимізації витрат, бізнес Grammarly залишається прибутковим і продовжує зростати.

Наприкінці 2022 року повідомлялося, що статки засновників українського стартапу Grammarly за рік зменшилися майже вдвічі – до $2,2 млрд на кожного.