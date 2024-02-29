Росію відрізали від даних із західних метеосупутників

Росія практично повністю відрізана від даних із західних метеосупутників.

Про це повідомив глава Росгідромету Ігор Шумаков, передає The Moscow Times.

За словами Шумакова, "донедавна" метеорологи отримували "досить велику кількість оперативної інформації" від EUMETSAT – міжнародної організації, яка налічує 30 країн-членів та оперує супутниками на геостаціонарній та полярній орбітах.

EUMETSAT призупинила членство Росії незабаром після початку її вторгнення в Україну, але окремі держави, що входять до організації, включно з Великою Британією та США, продовжували ділитися даними з російськими фахівцями. Ця інформація необхідна для "прогностичної діяльності", але з недавнього часу інформаційний потік від західних супутників практично вичерпався.

Як зазначив Шумаков, повністю замістити західні дані Росія зможе до кінця 2024 року після запуску власних гідрометеорологічних апаратів.

Станом на початок 2023 року російське супутникове угруповання в 26 разів поступалося за розміром американському: США на орбіті мали 4 529 апаратів проти всього 174 у РФ.

Від Китаю Росія відстала більш ніж утричі: той мав 590 супутників, згідно з підрахунками Bloomberg.

Наздогнати лідерів ринку найближчими роками Росії не під силу: російська модель виробництва космічних апаратів є неконкурентоспроможною, скаржився у жовтні минулого року голова "Роскосмосу" Юрій Борисов. Згідно зі словами Борисова, у США існують виробничі потужності, що дозволяють створювати близько 3 тис. космічних апаратів щорічно. У Китаї створено шість виробництв, здатних виробляти від 1200 до 1500 супутників на рік. У Росії це число обмежується лише 40 апаратами на рік.