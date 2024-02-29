Adobe презентувала штучний інтелект, який уміє створювати музику

Компанія Adobe представила Project Music GenAI Control – штучний інтелект, який може генерувати музику. Але, як і інші інструменти GenAI, він викликає занепокоєння через можливе порушення авторських прав.

Про це пише TechCrunch, передає AIN.UA.

Як повідомляється, працівники компанії розробили ШІ разом із дослідниками з Каліфорнійського університету та Карнегі-Меллона.

Він генерує аудіо з текстових описів (щось типу "веселий танець" чи "сумний джаз") або схожої мелодії. Користувачі можуть регулювати темп, інтенсивність, повторювані патерни та структуру. Або ж розтягнути трек до будь-якої довжини, реміксувати його або зробити нескінченний цикл.

"ШІ генерує музику, а ви сидите в режисерському кріслі. Ви можете робити з ним багато речей. Інструмент створює музику, але він також дає вам різні форми контролю, щоб ви могли спробувати щось нове. Вам не обов’язково бути композитором, але ви можете реалізовувати свої музичні ідеї", – сказав керівник відділу досліджень в Adobe Гаутам Майсор.

Поки цей проєкт на стадії розробки. Він навіть не має користувацького інтерфейсу, але в майбутньому може стати доступним для всіх.

Згенерована ШІ музика викликає занепокоєння через порушення авторського права. Річ у тім, що він вчиться створювати на інших треках, які можуть бути чиєюсь інтелектуальною власністю. І поки неясно, чи може згенерована музика порушувати авторське право артистів.

За словами Майсора, щоб уникнути потенційних проблем з інтелектуальною власністю, Adobe розробляє свої інструменти GenAI на основі даних, які під ліцензією або у відкритому доступі. Однак не уточнив, чи стосується це конкретно Project Music GenAI Control. За його словами, компанія працює над технологією водяних знаків, які допоможуть ідентифікувати зроблене ШІ аудіо. Але це ще не завершена робота.