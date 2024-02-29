Між Одесою та аеропортом "Кишинів" відзавтра почнуть курсувати автобуси

Україна та Молдова домовилися про запуск автобусного сполучення між Одесою та аеропортом "Кишинів" з 1 березня 2024 року.

Про це повідомив директор департаменту морегосподарського комплексу, транспортної інфраструктури та зв'язку Одеської ОВ Олександр Гайдук на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Починаючи з завтрашнього дня Одеська ОВА реалізує проєкт "Аеротрансфер". О 08:00 з автостанції "Старосенна" або о 19:00 з аеропорту Кишинева вирушатимуть перші автобуси з пасажирами", – розповів Гайдук.

За словами Гайдука, після оформлення проїзних документів пасажири зможуть скористатися трансфером і дістатися аеропорту в більш короткий термін, ніж це можливо іншими видами транспорту.

Рішення про створення аеротрансферу було ухвалено за участю міжнародних партнерів місії Європейського Союзу з прикордонною допомогою Україні та Молдові.

Як повідомив Гайдук, Державні прикордонні служби та Держмитслужби обох країн склали алгоритм дій усіх служб для якнайшвидшого перетину кордону аеротрансферів.

Реєстрація пасажирів здійснюється на офіційному сайті Одеської ОВА з обов'язковим зазначенням дати, часу та номера авіарейсу відправленням з Кишинева або прибуттям до Кишинева.

"На сайті ОВА розміщено порядок реєстрації та перелік документів, які необхідно прикріпити для здійснення бронювання", – додав Гайдук.

Він також повідомив, що вартість подорожі становить 800 грн, при цьому діятиме знижка у розмірі 50% для військовослужбовців та членів їхніх сімей, осіб із інвалідністю, ветеранів війни та учасників бойових дій.

Плановий час поїздки складе чотири години, а проходження митного та прикордонного пунктів пропуску займатиме до 40 хвилин.

Крім того, пасажири трансферу матимуть змогу скористатися послугами інклюзивного трансферу в рамках проєкту. Він передбачає організацію повного циклу поїздки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп: від придбання квитка до прибуття до пункту призначення.

Виручені від продажу квитків кошти спрямовані на потреби Збройних Сил України.