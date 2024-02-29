Кіпр продовжив тимчасовий захист для українських біженців

Республіка Кіпр продовжила до 4 березня 2025 року дію тимчасового захисту для осіб, які вже мають такий статус.

Про це повідомила кіпрська Служба у справах біженців, передає Інтерфакс-Україна.

"Міністерство внутрішніх справ інформує всі зацікавлені сторони, що на підставі відповідного рішення Ради міністрів право на тимчасовий захист автоматично подовжується на один рік тим особам, які отримали таке право на Кіпрі, тобто до 4 березня 2025 року", – йдеться у повідомленні.

У кіпрській Службі у справах біженців уточнили, що тим особам, які вже отримали тимчасовий захист, не потрібно подавати нових заяв або отримувати нову біометричну посвідку на проживання.

Ті ж особи, які бажають отримати тимчасовий захист уперше, мають подати заяву в електронному вигляді або особисто за адресою головного офісу Служби у справах біженців у Нікосії.

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Як повідомлялося, за даними Євростату, статус тимчасового захисту у країнах Європейського Союзу на кінець листопада 2023 року мали 4,27 млн громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення. За листопад (останні наявні дані) їх кількість зросла на 36,6 тис.

Найбільше одержувачів тимчасового захисту з України перебувають у Німеччині (1,24 млн осіб; 28,9% від загальної кількості), Польщі (955,11 тис. осіб; 22, 3%) та Чехії (369,33 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих країн становить 59,8%.