"Енергоатом" планує скоротити час ремонтів на енергоблоках АЕС

"Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже що менше енергоблок перебуває в ремонті, то більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.

"Так, на чотирьох енергоблоках виконувались капітальні ремонти, які є довшими за тривалістю проведення робіт", – сказано в повідомленні "Енергоатому".

Також у 2023 році на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації.

Вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.

Тривалість ремонтів була такою: