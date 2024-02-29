"Енергоатом" планує скоротити час ремонтів на енергоблоках АЕС
"Енергоатом" проводить роботу зі зменшення тривалості планово-попереджувальних ремонтів, адже що менше енергоблок перебуває в ремонті, то більше електроенергії він зможе виробити для потреб споживачів та підприємств України.
"Так, на чотирьох енергоблоках виконувались капітальні ремонти, які є довшими за тривалістю проведення робіт", – сказано в повідомленні "Енергоатому".
Також у 2023 році на першому енергоблоці Південноукраїнської АЕС тривали роботи із продовження терміну його експлуатації.
Вперше в Україні всі необхідні процедури та експертизи для отримання відповідного висновку здійснювались згідно із західними стандартами. Раніше такий процес потребував виведення блока в ремонт щонайменше на 100 діб. Та фахівці "Енергоатома" змогли без тривалого зупину провести необхідні роботи.
Тривалість ремонтів була такою:
- 2022 рік – 634 доби;
- 2023 рік – 618 діб;
- 2024 рік – 612 діб (заплановано).
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