Нацбанк випустив нову монету номіналом 5 гривень, присвячену "батьківському щастю". ФОТО

У перший день весни, 1 березня, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету "Батьківське щастя".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

На її аверсі розміщено батьківські руки, які тримають ніжки немовляти як символ довіри, захисту та любові, що єднає родину.

Водночас на реверсі зображено дитя, яке спить на хмаринках серед кольорових іграшок. Над немовлям – брязкальце, що сяє на тлі нічного неба та дарує відчуття спокою та затишку.

Монету виготовили з нейзильберу, вона має номінал 5 гривень. Тираж монети становить до 100 000 штук у сувенірній упаковці.

Як пояснили у Нацбанку, з 7 березня монети продаватимуться в інтернет-магазині регулятора та банках-дистриб’юторах ("Укргазбанку", "Радабанк", "Таскоманк" та "Приватбанк").